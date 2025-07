Ancora grande tennis protagonista. Lunedì 28 luglio, infatti, prende il via il torneo ATP Toronto 2025.

ATP Toronto 2025, la finale prevista per l’8 agosto prossimo

L’ATP di Toronto 2025, noto anche con il nome di National Bank Open, si svolge, come ogni anno, nei pressi degli impianti sportivi posti nelle città di Toronto e di Montreal, in Canada.

Si tratta di una delle competizioni più longeve della stagione internazionale di tennis. Il circuito maschile ha debuttato nel 1881, mentre per quello femminile si è dovuto attendere ancora qualche anno, avendo preso il via nel 1892.

Quest’anno, l’ATP di Toronto 2025 dura poco meno di due settimane. Dopo le partite di qualificazione, il torneo prosegue con i 64esimi di finale, i 32esimi di finale, i sedicesimi di finale e gli ottavi. La competizione, il 4 agosto, prosegue con i quarti di finale, mentre il 6 ed il 7 agosto si svolgono le semifinali sia del circuito femminile che di quello maschile. Entrambe le finali, infine, si svolgono venerdì 8 agosto.

Le partite sono proposte, in diretta e in esclusiva, su Sky

Dal punto di vista televisivo, il punto di riferimento per vedere l’ATP Toronto 2025 è Sky. L’emittente satellitare, infatti, detiene i diritti tv per mandare in onda le partite valevoli per il torneo.

Il collegamento con i vari match, in tutte le giornate in cui sono previsti, prende il via a partire dalle ore 17:00. La diretta è proposta su varie reti di Sky Sport, fra cui Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205).

In tali reti si alternano le dirette delle varie partite. In streaming è possibile seguire i faccia a faccia anche in diretta mediante l’applicazione Sky Go e la piattaforma Now TV.

ATP Toronto 2025, gli italiani protagonisti

L’ATP di Toronto 2025 è orfano di Jannik Sinner. Il tennista italiano, numero uno nella classifica ATP e reduce della vittoria di Wimbledon, ha deciso di non partecipare alla competizione. La stessa decisione è stata presa dal secondo in classifica, ovvero Carlos Alcaraz. Presente, invece, il terzo posizionato, ovvero il tedesco Zverev, divenuto il principale favorito per la vittoria.

Per quanto riguarda gli Azzurri, i più attesi sono Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, reduci da un’ottima prima parte di stagione. Altri connazionali coinvolti della competizione sono Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Nel circuito femminile, invece, le attese sono riposte su Jasmine Paolini, alla seconda partecipazione in carriera nel trofeo. Altra Azzurra presente è Lucia Bronzetti.