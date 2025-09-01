La soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) prosegue la sua messa in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10, in particolare, nella settimana che va dal 1° al 5 settembre 2025, Zeynep scopre che Alihan voleva chiederle di sposarlo, mentre invece Halit prende una decisione drastica riguardo al suo matrimonio con Yildiz. Nel frattempo, Ender continua a tramare nell’ombra e Hira, sentendosi tradita, giura vendetta.

Forbidden Fruit 1-5 settembre 2025: lunedì 1 settembre

La settimana si apre con Halit che torna a casa, ma la tensione con Yildiz rimane altissima. Di conseguenza, Ender cerca di farlo ingelosire flirtando con Bulent, per poi proporgli di mettere alla prova la moglie, offrendole una grossa somma di denaro per vedere se lo lascerà. Tuttavia, Kemal, che ascolta la conversazione, corre ad avvertire Yildiz. Lei, quindi, affronta il marito, dicendogli che non vuole i suoi soldi, ma il suo amore. Parallelamente, Hira invita Zeynep, Caner ed Emir a cena per presentare l’uomo che sta frequentando. Quando lui arriva, però, tutti restano sconvolti nello scoprire che si tratta di Alihan.

Martedì 2 settembre

Successivamente, Zeynep, profondamente ferita, riceve il conforto di Caner, ma la delusione è grande. A questo punto, Kemal si presenta da lei per convincerla a chiarirsi con Yildiz e, allo stesso tempo, le confessa di amarla ancora. Yildiz, nel frattempo, ammette alla sorella di essersi lasciata andare con Kemal, ma ribadisce di non amarlo e di non voler divorziare da Halit finché non avrà garantito un futuro sicuro per entrambe. In un altro sviluppo, Emir confida a Caner di scriversi con Lila, mentre Ender cerca un modo per incontrare Erdem Bilir.

Forbidden Fruit 1-5 settembre 2025: mercoledì 3 settembre

A metà settimana, Zehra partecipa a una serata tra amici accompagnata da Kemal, il quale la riporta a casa dopo che lei ha bevuto troppo. Di conseguenza, Yildiz, vedendoli insieme, si ingelosisce e nascono nuove tensioni in famiglia. Nel frattempo, Ender riesce finalmente a incontrare Erdem, ufficialmente per affari, ma con evidenti secondi fini. In un momento di confidenza, Yildiz si sfoga con Zeynep, ma il loro dialogo viene bruscamente interrotto da Hira, che rivela una notizia sconvolgente: ha trovato in casa di Alihan degli anelli di fidanzamento con incisa una data. Pertanto, Zeynep capisce che Alihan voleva chiederle di sposarlo proprio prima di lasciarla.

Giovedì 4 settembre

Il giorno seguente, Hakan accompagna Zeynep da Alihan, e lui le chiede davvero di sposarlo. Lei, con grande emozione, accetta. Parallelamente, Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di fuggire insieme, scegliendo di restare accanto a Halit. Di conseguenza, Kemal si presenta da Halit per rassegnare le sue dimissioni. La situazione precipita durante la festa di inaugurazione dell’hotel, dove Ender porta Erdem per far ingelosire Halit, e il suo piano funziona. Infine, il misterioso finanziatore Atakan si rivela essere proprio Kemal, scatenando la furia di Halit.

Forbidden Fruit 1-5 settembre 2025: venerdì 5 settembre

La settimana si conclude con Halit che, dopo aver scoperto tutta la verità, decide di divorziare da Yildiz, ma preferisce aspettare qualche mese per non compromettere la reputazione della famiglia. Kemal, nel rivelare la sua identità, protegge Ender, aprendo così la strada a una possibile alleanza tra i due. Nel frattempo, Ender trama per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa. In un clima più sereno, Zeynep e Alihan vivono ormai la loro relazione alla luce del sole, dopo una notte romantica. Tuttavia, Hira, sentendosi tradita, affronta Zeynep pubblicamente e giura vendetta. Infine, Caner ed Emir, riflettendo sulle loro vite, scoprono di avere una conoscenza in comune che potrebbe tornare loro utile.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Inoltre, gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.