Esordisce martedì 2 settembre Dottori in Corsia 6. La nuova edizione del programma è visibile, come sempre, su Rai 3, a partire dalle 23:10 circa.

Dottori in Corsia 6, la conduttrice è Eleonora Daniele

Realizzata dalla Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, la produzione della nuova stagione della docuserie è a cura di Simona Ercolani. Il programma è ambientato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo situata a Roma.

Confermata, anche nel nuovo ciclo di puntate inedite, la conduzione di Eleonora Daniele. La presentatrice, da anni volto del daytime di Rai 1 grazie a Storie Italiane, ha esordito nel format nel 2023. In tale occasione, aveva raccolto il testimone da un altro volto Rai, ovvero Federica Sciarelli, padrona di casa di Chi l’ha visto?.

Le storie dei piccoli pazienti della struttura sanitaria

Non cambia, neanche nella sesta edizione, lo scopo di Dottori in Corsia. La trasmissione, infatti, racconta, in ogni appuntamento, le storie dei piccoli pazienti che raggiungono l’ospedale e si affidano ai medici della struttura.

Il programma, in particolare, specifica in primis la tipologia del problema che ha portato il piccolo degente a richiedere le cure mediche. In seguito, le telecamere raccolgono le dichiarazioni dei famigliari e degli operatori sanitari, che si impegnano sempre al massimo per garantire la migliore assistenza ai pazienti.

Oltre che in televisione, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Dottori in Corsia 6, le storie della prima puntata

Nella prima puntata di Dottori in Corsia 6 è analizzata la storia di Sophie. La bimba ha solamente due anni e i genitori, preoccupati per un suo prolungato dolore allo stomaco, decidono di recarsi al pronto soccorso.

Gli accertamenti effettuati nel Bambino Gesù svelano una verità terribile. I medici, infatti, scoprono che Sophie ha una grave malattia, chiamata tumore di Wilms. Si tratta di una rara forma di cancro pediatrico, che colpisce solitamente i reni e che per essere curata richiede una serie di terapie specifiche. I dottori, per salvare Sophie, devono effettuare un delicato intervento chirurgico, che crea, ovviamente, non poca ansia in mamma Francesca e papà Fabrizio.

A seguire, nella prima puntata, è proposto un focus su Francesco. Bambino di 4 anni, è rimasto vittima di un incidente domestico, in seguito al quale rischia di perdere la gamba. Il piccolo, infatti, è stato accidentalmente travolto dal trattorino tagliaerba, utilizzato dal nonno per tagliare il prato di casa. I medici devono fare di tutto per cercare di salvare l’arto.