Mercoledì 3 settembre, nel giorno del 43esimo anniversario dall’attentato di Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Rai predispone una programmazione tv ad hoc. L’attentato si è svolto a Palermo il 3 settembre del 1982, ed è costato la vita, oltre che al Generale, anche alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente di scorta Domenico Russo.

Anniversario attentato Carlo Alberto Dalla Chiesa, il ricordo ad Agorà

La TV di Stato omaggia Carlo Alberto Dalla Chiesa mediante iniziative editoriali televisive, radiofoniche e sul web. La giornata inizia dalle ore 08:00 su Rai 3, con il talk show Agorà Estate. Nella puntata, i conduttori Giulia Di Stefano e Marco Carrara realizzano un approfondimento sulla figura del Generale Dalla Chiesa.

Ampia copertura televisiva è garantita, poi, da tutte le testate del Servizio Pubblico. La redazione del TgR Sicilia, in particolare, segue, in diretta, tutte le iniziative previste nella giornata dell’anniversario.

Il palinsesto di Rai Storia

Il 43esimo anniversario dell’attentato costato la vita a Carlo Alberto Dalla Chiesa è ricordato dalla direzione Rai Cultura, mediante la rete Rai Storia. Sul canale, a partire da mezzanotte fra il 2 ed il 3 settembre, è visibile lo speciale Il Giorno e la Storia. Esso è riproposto poi in replica alle alle 5.30, alle 8.00, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10. Nella puntata è ricostruito ciò che è avvenuto nel giorno dell’attentato.

Sempre su Rai Storia, ma dalle 19:30, parte La Grande Storia Anniversari, che ripercorre la storia e la carriera del Generale, con l’introduzione ed il commento di Paolo Mieli.

Anniversario attentato Carlo Alberto Dalla Chiesa, gli speciali in streaming e in radio

Ma l’omaggio a Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel giorno in cui è celebrato il 43esimo anniversario dalla sua morte, passa anche per lo streaming. Il punto di riferimento è la piattaforma Rai Play, che offre agli iscritti due prodotti. Il primo è la serie del 2023 intitolata Il nostro Generale. Il secondo, invece, è il film Cento giorni a Palermo, realizzato nel 1984. Sempre su Rai Play, ma nella sezione Teche, spazio alla produzione Effetto Dalla Chiesa ed all’antologia Dalla Chiesa, un generale in Sicilia.

Infine, il ricordo di Dalla Chiesa coinvolge l’emittente radiofonica Radio 1. Qui sono attesi dei servizi nelle principali edizioni dei Giornali Radio, realizzati dalla redazione cronaca. Su Radio 2, infine, la figura del Generale è analizzata all’interno del programma Non è un paese per giovani, format guidato da Massimo Cervelli e proposta, come al solito, dalle ore 12:00 alle 13:30.