Giunge al termine con l’ultima puntata in onda oggi, martedì 2 settembre, lo Yoga Radio Estate. La trasmissione musicale è proposta, come al solito, in prima serata su Italia 1.

Yoga Radio Estate ultima puntata, gli ascolti hanno promosso il passaggio del format ad Italia 1

Realizzato dall’emittente radiofonica Radio Bruno, con l’appuntamento odierno si conclude la ventesima edizione. Per la prima volta, lo show è andato in onda su Italia 1 e i risultati, dal punto di vista Auditel, sono stati eccezionali.

Le tre puntate fino ad ora mandate in onda hanno tenuto compagnia ad una media di circa 930 mila telespettatori, per una share superiore al 9,1%. La passata edizione, trasmessa su La5, aveva ottenuto una media di 207 mila spettatori con l’1,63% di share.

La promozione su Italia 1, dunque, ha portato al format un aumento di circa 8 punti percentuali, con oltre 700 mila spettatori in più.

La location scelta è ancora Piazza Roma di Modena

La quarta ed ultima puntata dello Yoga Radio Estate è ambientata, per il secondo appuntamento consecutivo, nella centrale Piazza Roma di Modena. La trasmissione, per tutta l’edizione, si è svolta in Emilia Romagna. I concerti precedenti, infatti, si sono svolti in Piazza della Vittoria di Reggio Emilia e in Piazza Aurelio Saffi di Forlì.

Al timone dello Yoga Radio Estate c’è Rebecca Staffelli, speaker radiofonica nonché ex padrona di casa dello spazio social nelle puntate serali del Grande Fratello. Al suo fianco, Staffelli può contare su Stefano Corti, comico e presentatore, noto per essere uno degli inviati de Le Iene. Il terzetto di presentatori si conclude con Enzo Ferrari, speaker di Radio Bruno ed istituzione del format musicale, che guida ininterrottamente dal 2007.

Yoga Radio Estate ultima puntata, il cast

Sono vari, come sempre, gli artisti presenti allo Yoga Radio Estate. Ad arricchire l’ultima puntata ci sono, in primis, i The Kolors, fra i protagonisti musicali della bella stagione con la hit Pronto come va. Spazio a TrigNO, vincitore dell’ultima edizione di Amici, oltre che ai duetti di Riki con Lorella Cuccarini e di Sarah Toscano con Carl Brave.

La scaletta dell’ultima puntata dello show prevede il coinvolgimento di Sal Da Vinci, Big Mama, Emis Killa, Benji & Fede, Aka7even, Planet Funk, Gemelli DiVersi, Eiffel 65 e Michele Bravi con Mida. Infine, spazio anche a un ospite internazionale, ovvero Sophie and the Giants, artista britannica autrice di hit come Golden Nights, Paradise, Bad Friends e We Own The Night.