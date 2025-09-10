Dopo una lunga estate, mercoledì 10 settembre giunge al termine, con l’ultima puntata, l’edizione di Zona Bianca. Il talk show di Rete 4, al momento, ha un futuro ignoto.

Zona Bianca ultima puntata 10 settembre, quale futuro per il programma

Zona Bianca è stato il talk show di riferimento di Rete 4 per tutta la durata della bella stagione. Brindisi, come già avvenuto in passato, ha lavorato per tutta l’estate, presidiando il prime time del mercoledì, ottenendo buoni ascolti. La puntata di sette giorni fa, ad esempio, ha ottenuto il 6,2%.

Ora il programma va in pausa, ma ad oggi non è chiaro se (e quando) tornerà in onda. Stando ai palinsesti comunicati dalla rete, infatti, al momento non vi è uno slot di prima serata libero, eccezion fatta per quello (poco probabile) del sabato.

Il lunedì, infatti, c’è Quarta Repubblica, il martedì tocca ad È sempre Cartabianca. Il mercoledì c’è la novità Real Politik con Tommaso Labate, mentre giovedì e venerdì sono occupati da Dritto e rovescio e Quarto Grado. La domenica, fino allo scorso anno occupato proprio dal talk di Brindisi, quest’anno è affidata a Fuori dal coro.

La guerra in Ucraina fra i temi

In attesa di avere novità in merito al futuro di Zona Bianca, in occasione dell’ultima puntata del 10 settembre è centrale la guerra in Ucraina. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che sta accadendo e ha annunciato che parlerà con Putin. Intanto, Mosca ha colpito Kiev e ha accusato l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk.

A peggiorare ulteriormente le cose vi sono le ultime notizie relative alla Polonia. Nello spazio aereo del paese, membro della NATO, sono volati una decina di droni russi, uno dei quali è caduto a terra, senza provocare né morti né feriti.

Un lungo approfondimento, a Zona Bianca del 10 settembre, è dedicato al turismo. Le polemiche continuano ad essere notevoli, riguardanti soprattutto i prezzi e alcuni comportamenti. Il turismo rischia di trasformarsi da risorsa a possibile danno?

Zona Bianca ultima puntata 10 settembre, il delitto di Garlasco

Infine, a Zona Bianca del 10 settembre torna centrale la cronaca. Un focus è proposto sul delitto di Garlasco: nell’ambito delle nuove indagini, nelle quali è indagato Andrea Sempio, la Procura di Milano ha nominato un nuovo consulente. A lui è affidato l’incarico di fornire una valutazione più ampia sugli elementi raccolti sul luogo del delitto, oltre che sull’autopsia di Chiara Poggi.