Venerdì 19 settembre è prevista la seconda puntata dell’edizione 2025-2026 di Quarto Grado. La trasmissione è proposta su Rete 4 dalle 21:30 circa.

Quarto Grado 19 settembre, iniziato il processo a Louis Dassilva

La trasmissione curata da Siria Magri, venerdì 19 settembre, è guidata dalla consueta coppia composta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

I due, in compagnia di ospiti ed esperti, propongono un focus su numerosi casi di cronaca attualmente al centro dell’attualità. In primis si parla della morte di Pierina Paganelli, donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

Poche ore fa è iniziato il processo. Dopo due anni dai fatti, l’unico indagato, al centro dell’indagine da parte degli inquirenti, è Louis Dassilva. Quest’ultimo, ad ora, è imputato per omicidio volontario e pluriaggravato.

I figli della vittima convinti della colpevolezza di Dassilva

Alla vigilia del processo, i tre figli di Pierina Paganelli, come riporta Quarto Grado di oggi, si dicono certi della colpevolezza di Dassilva. Sua moglie Valeria, invece, continua a difenderla e a credere nella sua innocenza.

Intanto, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Giuliano. Il figlio della vittima, come riporta la testata Fanpage, ha dichiarato alla trasmissione Storie Italiane: “Se fossi morto io nell’incidente, forse mia mamma sarebbe ancora viva. L’unico errore di Manuela è stato avere una relazione con una persona tremenda e ce lo dirà il processo“. Il riferimento è al sinistro nel quale è rimasto coinvolto nel maggio 2023, quando è stato investito mentre stava andando a lavoro in bicicletta. La dinamica di tale incidente non è stata ancora chiarita.

Quarto Grado 19 settembre, la morte di Liliana Resinovich

Nel corso di Quarto Grado del 19 settembre è dato spazio alla morte di Liliana Resinovich, altra vicenda di cui si è molto parlato nel corso della scorsa stagione del format. L’inchiesta delle forze dell’ordine si sta concentrando sulle presunte distrazioni di Sebastiano Visintin. Secondo quanto sostiene la famiglia, il marito della vittima avrebbe consegnato alle forze dell’ordine il cellulare sbagliato. Il coniuge, intanto, continua a proclamarsi innocente e, in una intervista rilasciata proprio a Nuzzi durante Dentro la Notizia, ha dichiarato: “Non ho niente a che fare con la scomparsa di mia moglie“.

Durante Quarto Grado del 19 settembre, i conduttori discutono dei vari casi di cronaca con numerosi ospiti. Il parterre di protagonisti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate e Grazia Longo. A loro si uniscono anche Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.