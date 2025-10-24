Nuova giornata in compagnia dei programmi di approfondimento dell’Italia. Sabato 24 ottobre, dalle 11:25 alle 13:00 su Rai 1, tornano le Linee, ovvero Linea Verde Trentino, Linea Verde Start e Linea Verde Italia.

Linea Verde Italia 24 ottobre, Caradonna e Tinto ad Aosta

Al centro di Linea Verde Italia di sabato 24 ottobre, al via alle 12:25 circa, c’è la città di Aosta. Essa è visitata dai conduttori Monica Caradonna e Tinto.

Il viaggio dei due conduttori prende il via da due dei luoghi più rappresentativi del centro, ovvero le Porte Pretoriane e la Piazza Emile Chanoux. Si tratta di un punto di partenza ottimale per analizzare una città che, nel corso degli anni, ha prestato al cinema strade, piazze e scenografie naturali.

Inoltre, di recente ha avviato un importante lavoro di apertura al futuro grazie a scelte improntate all’innovazione e alla sostenibilità.

Linea Verde Italia 24 ottobre, la scuola e l’impegno per tramandare i giochi tradizionali

Monica Caradonna, durante Linea Verde Italia del 24 ottobre, propone un focus sul mondo della scuola. La conduttrice, infatti, mostra il progetto avviato da alcuni istituti scolastici della città ed orientato alla salvaguardia del patrimonio identitario regionale. Agli alunni sono insegnati i tradizionali giochi all’aria aperta, come il Palet e lo Tsan, che sono così tramandati alle nuove generazioni. A Les Iles, nel comune di Saint Marcel, racconta la ricchezza della flora e della sua avifauna.

Tinto, invece, analizza la pratica dell’alpeggio, attività che si svolge in montagna nei periodi estivi, per poi spingersi in alta quota in compagnia della guida alpina e scrittrice Anna Torretta. Con lei, il presentatore sale a bordo della funivia del Monte Bianco.

Lino Zani e Giulia Capocchi in Trentino

Alle 11:25, su Rai 1, Lino Zani e Giulia Capocchi guidano Linea Verde Trentino. Nella puntata sono ammirate le bellezze della Valle del Mocheni, luogo incantevole ed abitato da persone legate alla tradizione ed alla natura. Zani affronta un itinerario nel segno della lingua mochena, ricordando anche Robert Musil, che in questo territorio ha trovato l’ispirazione per la novella Grigia. Capocchi dialoga con i giovani del posto, che hanno scelto di restare e valorizzare il territorio.

Infine, alle 12:00, Federico Quaranta raggiunge la provincia di Alessandria, in Piemonte, per Linea Verde Start. Dalle colline del Monferrato ai borghi di Tortona e Novi Ligure, sono varie le zone molto belle visitate nella puntata. Quaranta si concentra sui tanti artigiani presenti, che hanno reso la zona un’eccellenza. Spazio, infine, alla storia, grazie all’antica città romana di Libarna.