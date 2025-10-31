Sabato 1° novembre è riproposto lo spazio dedicato alle Linee, in particolare di Linea Verde Italia. Esso è visibile dalle ore 12:25 circa su Rai 1.

Linea Verde Italia 1° novembre, protagonista Arezzo

Al timone di Linea Verde Italia di sabato 1° novembre torna la coppia composta da Monica Caradonna e da Tinto. I due, questa settimana, raggiungono la Toscana. In particolare, ammirano le bellezze che circondano Arezzo. Il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Quella nel centro è una narrazione che affonda le proprie origini nel passato romano e in quello rinascimentale, per approdare ad un presente decisamente molto attento alla tutela dell’ambiente.

Il viaggio di Linea Verde Italia di oggi parte da Piazza Grande, ovvero la piazza più grande di Arezzo, vero e proprio cuore pulsante della città, da cui partono una serie di percorsi di trekking urbano e di ecologia urbana.

Linea Verde Italia 1° novembre, la costruzione di robot volanti futuristici

Nel corso di Linea Verde Italia del 1° novembre, le telecamere raggiungono l’anfiteatro romano, fra i simboli più tangibili del passato. Oggi, tale luogo ospita una ricerca sulle specie botaniche spontanee, le stesse rappresentate sulle antiche terrecotte conservate nell’adiacente museo.

Ancora oggi, gli artigiani locali eseguono le medesime terrecotte, utilizzando le tecniche del passato e portando avanti la tradizione. Un focus è proposto anche sui progetti innovativi, a partire dalla costruzione di robot volanti futuristici. Strumenti, questi, che qui sono progettati e realizzati. Protagonista è poi il sottosuolo, che può rappresentare sia una criticità che una risorsa.

Infine, Linea Verde Italia di oggi termina visitando le foreste del Casentino. Da tale luogo è approfondita l’importanza di allevare e proteggere anche le specie ittiche autoctone. Inoltre, nella foresta i conduttori vanno alla scoperta di una cucina dell’800 perfettamente conservata, realizzando un’antica ricetta centrale della cucina locale.

Lo speciale dedicato ad Ognissanti modifica il palinsesto di Rai 1

Per quel che concerne le altre Linee, sabato 1° novembre esse non sono trasmesse. La rete ammiraglia della TV di Stato, a partire dalle ore 10:00 fino alle 12:25, dedica l’intera programmazione tv alla festa di Ognissanti. Dalle 10:00 fino alle 10:20 c’è A Sua Immagine con Lorena Bianchetti, che riprende la linea alle ore 11:55 circa. Nel mezzo, è visibile, in diretta, la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV e recita dell’Angelus. Di conseguenza, sono rinviati, per questa settimana, gli appuntamenti con Linea Verde Trentino e Linea Verde Start.