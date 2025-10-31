Stasera in tv sabato 1 novembre 2025 il palinsesto propone un mix equilibrato di varietà, fiction, soap e cinema per tutti i gusti. Su Rai 1, torna il grande show di Ballando con le stelle, mentre Rai 2 trasmette la serie d’azione S.W.A.T.. Su Canale 5 va in onda una nuova, imperdibile puntata del talent show Tu sì que vales. Italia 1 punta sull’azione militare con Land of Bad, mentre Sky Cinema offre i titoli di punta Petra 3 ed Eden.
Stasera in TV sabato 1 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle 2025 – Puntata 6
Il celebre talent show condotto da Milly Carlucci prosegue la sua corsa. In gara, attori, comici e sportivi si sfidano con nuove coreografie. In giuria: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.
- Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Episodio “Terra di nessuno”
La serie d’azione con Shemar Moore propone un nuovo episodio ad alta tensione. La squadra d’élite affronta una missione critica. A seguire, viene trasmesso l’episodio “Protocollo Sepulveda”.
- Rai 3 – 20:50 – Tosca – Opera lirica
Un evento per gli appassionati di musica classica. Viene trasmessa l’opera lirica con la regia di Davide Livermore e le interpretazioni dei maestri Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Luca Salsi.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Tu sì que vales – Puntata 7
Nuovo appuntamento con il talent show che celebra l’abilità e l’emozione. Conducono Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.
La giuria è composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e l’iconica giurata popolare Sabrina Ferilli. In puntata, si susseguono esibizioni spettacolari, toccanti storie personali e il decisivo voto della giuria popolare.
- Italia 1 – 21:20 – Land of Bad (2024)
Action-thriller ad alta tensione con Liam Hemsworth e Russell Crowe. Una missione militare in territorio ostile si trasforma rapidamente in una disperata lotta per la sopravvivenza.
- Rete 4 – 21:30 – Un uomo tranquillo (2019)
Il thriller drammatico vede Liam Neeson in un ruolo di vendetta. Un padre, distrutto per la morte del figlio, cerca giustizia con ogni mezzo.
- La7 – 21:15 – Un colpo perfetto (2007)
Un avvincente heist movie con Demi Moore e Michael Caine. La trama segue un audace piano per un furto di gioielli.
- TV8 – 21:00 – Formula 1 – GP del Brasile – Paddock Live Pre Gara
Appuntamento per gli amanti della velocità con l’analisi pre-gara del Gran Premio del Brasile.
- Nove – 21:30 – Little Big Italy
Francesco Panella continua il suo viaggio alla ricerca della migliore cucina italiana nel mondo.
I film di questa sera in TV sabato 1 novembre 2025
Una ricca selezione cinematografica attende il pubblico, spaziando tra dramma, azione e commedia:
- Land of Bad (Italia 1): Action militare e survival con Liam Hemsworth e Russell Crowe.
- Un uomo tranquillo (Rete 4): Thriller intenso sulla vendetta con Liam Neeson.
- Un colpo perfetto (La7): Heist movie elegante e pieno di suspense con Demi Moore e Michael Caine.
- Tosca (Rai 3): L’opera lirica di Puccini in un grande allestimento.
- La notte nel cuore (Canale 5): Soap turca in prima serata (N.B. Titolo presunto per coerenza di programmazione serale).
- Petra 3 – Il silenzio dei chiostri (Sky Cinema Uno): La miniserie-tv con Paola Cortellesi prosegue con una nuova indagine.
- Eden (Sky Cinema Uno): Thriller psicologico con Jude Law e Ana de Armas.
- 12 Soldiers (Sky Cinema Uno): Film di guerra che racconta una storia di fratellanza e coraggio in Afghanistan.
- Wicked (Sky Cinema Uno): Il grande musical fantasy con Cynthia Erivo e Ariana Grande.
- Companion (Sky Cinema Uno): Horror psicologico che gioca sulla tensione.
- Largo Winch – Il prezzo del denaro (Sky Cinema Uno): Avvincente thriller finanziario.
- Qualcosa di nuovo (Sky Cinema Uno): Commedia brillante con Paola Cortellesi.
I film su Sky sabato 1 novembre 2025
Sky Cinema Uno – 21:15.
- Petra 3 – Il silenzio dei chiostri.
Paola Cortellesi torna nei panni dell’ispettrice Petra Delicato. Un furto di reliquie in un convento genovese si trasforma in un caso di omicidio.
Su Sky Cinema Due – 21:15.
- September 5 – La diretta che cambiò la storia.
Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto della copertura mediatica dell’attentato alle Olimpiadi di Monaco 1972.
Sky Cinema Collection – 21:15.
- John Wick (2014)
Keanu Reeves in un revenge thriller che ha ridefinito il genere action.
Su Sky Cinema Family – 21:00
- Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019).
Hiccup e Sdentato scoprono un mondo segreto dove i draghi vivono in libertà.
Sky Cinema Action – 21:00.
- I tre moschettieri – Milady (2023).
Eva Green interpreta Milady in una nuova versione dell’avventura di Dumas.
Su Sky Cinema Suspense – 21:00
- L’uomo di neve (2017)
Thriller con Michael Fassbender. Un detective indaga su una serie di omicidi legati alla neve.
Sky Cinema Drama – 21:00.
- Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019).
Susan Sarandon e Kate Winslet in un dramma familiare intenso e commovente.
Sky Cinema Romance – 21:00
- Amici, amanti e… (2011)
Natalie Portman e Ashton Kutcher in una commedia romantica su una relazione “senza complicazioni”.