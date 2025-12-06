Puntata dedicata alla cucina italiana quella di Linea Verde di domenica 7 dicembre. Il programma prende il via alle 12:25 circa, su Rai 1.

Linea Verde 7 dicembre, la candidatura per diventare Patrimonio Culturale dell’Umanità

Al timone di Linea Verde, domenica 7 dicembre, torna il trio composto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

I presentatori, nella puntata odierna, compiono un viaggio attraverso l’Italia per raccontarne la tradizione gastronomica. Tale speciale arriva alla vigilia dell’atteso responso dell’Unesco, previsto per il 10 dicembre, sulla candidatura della cucina italiana per diventare Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

La candidatura, lanciata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme al Ministero della Cultura, riconosce nella cucina italiana un patrimonio vivo di conoscenze, pratiche sociali e gesti quotidiani, che trasformano il cibo in un simbolo identitario e collettivo di una nazione intera.

Le eccellenze italiane

A Linea Verde del 7 dicembre, i conduttori visitano varie zone del nostro paese, alla scoperte delle eccellenze italiane. In Campania, in primis, ci si reca nelle terre dove viene prodotta la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Poi sono raggiunte le coste marchigiane di San Benedetto del Tronto, dove la tradizione locale è dominata dalla pesca e lavorazione delle alici. Ampio spazio lo hanno anche due simboli della cucina italiana conosciuti in tutto il mondo: la pizza e la pasta al pomodoro.

L’itinerario di Linea Verde del 7 dicembre parte da Roma, dalla biblioteca del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Le telecamere della rete ammiraglia si spostano a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. Si tratta della città di Pellegrino Artusi, il primo a raccogliere e raccontare l’anima della cucina italiana nel suo manuale La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Un’opera, questa, che ha trasmesso ad intere generazioni l’arte del cucina con gusto e semplicità.

Linea Verde 7 dicembre, gli ospiti

Ad arricchire la puntata di Linea Verde ci sono numerosi ospiti, rappresentanti della cucina italiana noti in tutto il mondo. In primis c’è Massimo Bottura, tre Stelle Michelin con Osteria Francescana, due volte premiato come miglior ristorante al mondo. C’è anche Roberto Cerea e Franco Pepe.

Per il mondo della pasticceria, invece, arriva Iginio Massari, che gestisce numerosi locali in tutta Italia, a partire dalla storica sede di Brescia. Infine, spazio al buon vino con l’enologo Riccardo Cotarella.