Sabato 13 e domenica 14 dicembre sono in onda due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione è proposta su Canale 5 ed è guidata da Silvia Toffanin.

Verissimo 13 14 dicembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 13 dicembre, al via alle ore 16:30 circa, è prevista una lunga intervista ad Umberto Tozzi. L’artista, di recente protagonista sulla rete ammiraglia Mediaset con un concerto-evento, ripercorre la sua lunga carriera, costellata da successi internazionali come Ti amo e Gloria.

A seguire, durante Verissimo del sabato, è dato spazio ad Ambra Orfei. L’artista circense racconta, alla conduttrice, il dolore provato per la morte del marito. In studio anche il ballerino e coreografo Garrison, ex professore di ballo di Amici ed attualmente impegnato con lo spettacolo Garrison Christmas Show.

Gabriela e Giuseppe da Temptation Island

Nel corso della puntata di Verissimo del 13 dicembre sono protagoniste Eva Henger e la figlia Mercedesz, oltre alla coppia composta da Gabriela e Giuseppe. I due raccontano a che punto è la loro unione dopo l’esperienza nel reality Temptation Island. Infine, è proposto un focus sulla storia di Deborah Magagna. Vittima di violenza da parte del suo ex fidanzato, la donna effettua un racconto drammatico e fa un appello affinché la giustizia possa intervenire.

Verissimo 13 14 dicembre, chi c’è la domenica

Verissimo di domenica 14 dicembre, in partenza alle 16:30, è arricchito, in primis, da Joaquín Cortés. Si tratta di una vera e propria star internazionale del ballo, simbolo del flamenco conosciuto in tutto il mondo. Una lunga intervista è in programma con Romina Power. La cantante presenta Pensieri profondamente semplici, libro nel quale ha deciso di raccontare la sua intensa vita.

Durante il talk torna Enrica Bonaccorti. Conduttrice e scrittrice, poche settimane ha parlato, con Silvia Toffanin, dei suoi recenti problemi di salute dovuti ad un tumore al pancreas. In studio, il 14 dicembre, è affiancata dalla figlia Verdiana. Altra intervista di famiglia coinvolge l’attore Lino Banfi e la figlia Rosanna. Quest’ultima ha annunciato, poche ore fa sui social, di essere riuscita a sconfiggere un cancro.

A Verissimo è prevista la prima intervista di Kay La Ferrera, giovane mago che lo scorso sabato ha vinto Tu Si Que Vales, show del sabato sera di Canale 5. Infine è ospite, per fornire la sua dolorosa testimonianza, Daniela Zurria, mamma di Sofia Castelli. Quest’ultima aveva solamente 20 anni quando, nel 2023, è stata brutalmente assassinata dall’ex fidanzato.