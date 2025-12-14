Domenica 14 dicembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma parte alle ore 12:25 circa.

Linea Verde 14 dicembre, protagonista la Calabria

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 14 dicembre, torna il trio composta da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo. I conduttori, nella puntata fruibile anche in streaming ed on demand mediante Rai Play, propongono un focus sulla storia e le tradizioni della provincia di Catanzaro. Si tratta di una terra fertile dove prosperano agrumeti, uliveti e produzioni d’eccellenza.

Il filo conduttore della puntata odierna del programma è la restanza. Con questo termine si intende la scelta di rimanere o tornare nella loro terra di origine, con l’obiettivo di migliorarla e valorizzarla, creando in questo modo delle possibilità di lavoro per altre persone del posto. Tale concetto ha preso vita e si è sviluppato grazie all’antropologo calabrese Vito Teti, che con Peppone Calabrese approfondirà il tema del rapporto tra comunità, luoghi e memoria.

Peppone a Lamezia Terme

Il viaggio di Linea Verde del 14 dicembre continua, per Peppone Calabrese, a Lamezia Terme. Qui è proposto un focus sulla produzione dell’olio extravergine di oliva, vero e proprio oro verde della Calabria. Tale prodotto dimostra come la sapienza contadina e le nuove tecniche di produzione riescano ad originare una eccellenza esportata in tutto il mondo.

Per quel che concerne Fabio Gallo, invece, a Linea Verde di oggi incontra giovani imprenditori agricoli, artigiani e custodi del territorio, molti dei quali hanno scelto di portare avanti antiche tradizioni di famiglia, dalla coltivazione degli agrumi e dei grani antichi italiani fino agli ulivi secolari. Inoltre, è dato spazio alla storia di un maestro gelatiere, che è riuscito a portare i sapori della sua Calabria in giro per il mondo.

Linea Verde 14 dicembre, Margherita Granbassi nella Riserva Naturale delle Valli Cupe

Infine, a Linea Verde di oggi, Margherita Granbassi compie un viaggio alla scoperta delle bellezze della Riserva Naturale delle Valli Cupe. Il viaggio della conduttrice inizia dal borgo di Sersale per immergersi in un paradiso incastonato tra i boschi della Sila Piccola. Il pubblico ha la possibilità di ammirare un panorama mozzafiato, fatto di gole profonde, cascate spettacolari e una natura selvaggia ricca di biodiversità.

Per il gran finale, i tre conduttori si incontrano a Lamezia Terme per celebrare, con un assaggio, alcuni prodotti tipici del territorio, accompagnati dalla musica di Santino Cardamone, un giovane cantautore calabrese.