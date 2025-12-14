Domenica 14 dicembre si prospetta una giornata decisamente ricca di ospiti in tv. Nei vari programmi, infatti, sono attese interviste a vari personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema italiano.

Domenica 14 dicembre ospiti tv, chi c’è da Fazio Fazio

Alle 19:30 su NOVE è prevista una nuova puntata di Che tempo che fa. Al timone torna Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In apertura di appuntamento spazio all’attualità, con ospiti i giornalisti Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Carlo Cottarelli e Roberto Saviano. Spazio, inoltre, al professor Roberto Burioni, a Silvio Garattini ed allo psicoanalista Vittorio Lingiardi.

A seguire, il conduttore intervista Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. I cuochi, insieme a Bruno Barbieri, sono nella giuria di MasterChef, la cui nuova edizione ha preso il via, su Sky Uno, lo scorso giovedì. Intervista al cantautore Lucio Corsi ed al comico Alessandro Siani protagonista dello show Fake News.

Infine, nella seconda parte della serata torna la rubrica denominata Il Tavolo. Agli ospiti fissi Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Nino Frassica si aggiungono Serena Autieri, Alessia Marcuzzi, Giovanni Esposito, Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.

Chi c’è da Mara Venier

Spostando l’attenzione su Rai 1, dalle 14:00 torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista Giorgio Panariello, che parla di Tutta scena, in uscita il 19 dicembre su Rai Play. Musica grande protagonista grazie a Roberto Vecchioni e Riccardo Cocciante, che accompagna al pianoforte alcuni protagonisti della sua celebre opera Notre-Dame de Paris.

In compagnia di Tommaso Cerno, invece, Venier guida un talk dedicato alla dipendenza digitale. Ospiti di tale spazio sono Giorgio Perinetti, autore del libro Quello che non ho visto arrivare, e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Teo Mammucari ha il compito di guidare i giochi telefonici Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio propone un focus su San Gregorio Armeno, via simbolo del presepe napoletano.

Domenica 14 dicembre ospiti tv, i protagonisti di Da noi a ruota libera

Infine, alle 17:20 su Rai 1, torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. La trasmissione, in onda dopo alcune settimane di stop, accoglie Alberto Angela, in libreria con Cesare La conquista della libertà ed in tv, la sera di Natale su Rai 1, con lo speciale Stanotte a Torino. Direttamente da Ballando con le stelle, invece, arriva Paolo Belli.

Per uno spazio dedicato alla Maratona Telethon c’è la testimonianza di Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo cinque anni. Con lei c’è l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon.