Sabato 20 e domenica 21 dicembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Al timone dello show, in entrambe le puntate, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 20 21 dicembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 20 dicembre, al via alle ore 16:30, è dato spazio, in primis, a Franco Nero. Si tratta di uno dei miti del cinema sia in Italia che in varie altre parti del mondo. Per l’occasione, è accompagnato, in studio, dal figlio Gabriel, che ha diretto il padre e la mamma Vanessa Redgrave nel film The Estate.

A seguire, la conduttrice raccoglie la testimonianza di Barbara Bouchet. Spazio anche a Barbara Tabita, che racconta l’emozione provata per il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente superati con successo.

La presentazione della nuova edizione de I Cesaroni

Nel corso di Verissimo del 20 dicembre è presentata la nuova, attesissima edizione de I Cesaroni. La storica serie tv di Canale 5 tornerà, prossimamente, con nuovi appuntamenti e, per presentarli, arriva l’attore protagonista, ovvero Claudio Amendola. A lui si uniscono altri due attori, che si uniscono al cast della fiction, ovvero Lucia Ocone e Ricky Memphis.

Intervista di coppia, a Verissimo di oggi, per Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. Infine, il pubblico a casa ha la possibilità di ascoltare una intervista alla showgirl Carmen Di Pietro ed al figlio Alessandro.

Verissimo 20 21 dicembre, Rocco Casalino e la storia di Achille Polonara

Durante Verissimo del 21 dicembre, al via alle 16:00, arriva Rocco Casalino. Ex portavoce del Presidente del Consiglio nella scorsa legislatura, parla del suo nuovo capitolo di vita, lontano dalla politica.

Molto atteso l’intervento di Rocio Munoz Morales, nelle scorse settimane al centro di gossip sulla sua vita privata e presenta il suo terzo romanzo, intitolato La vita adesso.

Silvia Toffanin racconta, in seguito, la delicata storia di coraggio e rinascita di Achille Polonara. L’ex cestista è reduce da un complesso trapianto di midollo, dopo la diagnosi, ricevuta a giugno, di leucemia mieloide acuta. In studio, Polonara è affiancato dalla moglie Erika. Infine, dopo un faccia a faccia con Heather Parisi, è proposto un focus alla musica ed al divertimento grazie all’intervento di due volti molto amati dal pubblico. Il primo è quello di Iva Zanicchi, da poco annunciata nel cast di Capodanno in musica, in onda il 31 dicembre su Canale 5. Il secondo, invece, è Cristiano Malgioglio, cantante e che, da qualche anno a questa parte, è nel cast dei giudici del Serale di Amici.