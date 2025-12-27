Sabat0 27 dicembre, su Rai 1, sono in onda due nuove puntate di Linea Verde Italia e di Linea Verde Bike. Le due trasmissioni sono proposte dalle ore 12:00 e dalle 12:30 circa.

Linea Verde Italia 27 dicembre, le Dolomiti Bellunesi

I conduttori di Linea Verde Italia, ovvero Monica Caradonna e Tinto, visitano, questa settimana, Belluno. I presentatori, nel loro viaggio, hanno la possibilità di ammirare una città ricca di palazzi e di monumenti storici. Fondamentale è poi il rapporto con la natura. D’altronde, l’intero centro è circondato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

I presentatori iniziano il percorso passeggiando per le vie del centro storico, dove raccontano storie che testimoniano la vitalità di Belluno. A seguire raccontano un importante evento sportivo che mette insieme runner, musicisti, appassionati e famiglie provenienti da tutta Italia e che si trasforma in una sorta di festa collettiva.

Linea Verde Italia 27 dicembre, l’area archeologica di Feltre

Monica Caradonna, durante Linea Verde Italia di oggi, dà voce ad un progetto che punta a trasformare il centro cittadino, dove molti negozi hanno abbassato le serrande, in un luogo di arte diffusa. Tinto, invece, va alla scoperta della creatività locale, incontrando un designer bellunese di lussuose supercar.

Le telecamere di Rai 1 raccontano, poi, l’importanza dell’Hub. Un luogo, quest’ultimo, che è una fucina di nuovi talenti, un luogo dell’innovazione dove i giovani esplorano idee da trasformare in impresa. Da Belluno ci si sposta nella vicina Feltre, dove è visitata l’area archeologica ed è raccontato il progetto, nato in collaborazione con l’Università di Verona, per il monitoraggio ambientale sui bacini di montagna.

Infine, la puntata termina al Centro di Selezione equestre di Salet, struttura gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, che alleva cavalli di razza Maremmana.

Federico Quaranta e Giulia Capocchi in Basilicata

Sabato 27 dicembre, dalle 12:00 su Rai 1, torna Linea Verde Bike con Federico Quaranta e Giulia Capocchi. I due, a bordo delle loro biciclette, raggiungono la Basilicata.

I presentatori compiono un giro ad anello di Venosa, percorso di 47 km con un dislivello totale di circa 880 metri in salita e 987 in discesa. Un percorso adatto a diversi tipi di bicicletta, che si snoda fra i vigneti e le cantine del pregiato vino Aglianico, oltre che tra gli oliveti secolari e i frantoi. Lungo il viaggio è possibile conoscere due eccellenze locali: l’Arcipelago Eva di Rionero, organizzazione di volontariato che aiuta i pazienti oncologici, e Bionoceto di Palazzo San Gervasio, che racconta la storia di un uomo che si è appassionato di noci.