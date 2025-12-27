Sabato 27 dicembre prende il via la 17° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte e dieci le partite, come sempre, sono proposte su DAZN e tre di queste sono in onda anche su Sky.

Serie A 17° giornata programmazione tv, gli anticipi del sabato

La 17° giornata di Serie A prende il via, con i primi anticipi, nella giornata di sabato 27 dicembre. Alle ore 12:30 è previsto il fischio di inizio dell’incontro che oppone il Parma alla Fiorentina. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno scontro salvezza: i padroni di casa sono quart’ultimi con 14 punti, gli ospiti sono ultimi a quota 9 punti.

Alle 15:00 si svolgono due sfide. Nella prima, il Lecce cerca la seconda vittoria consecutiva contro il Como, settimo in campionato ma in crisi di risultati, essendo reduce da due ko consecutivi. Nel secondo appuntamento, invece, il Cagliari, che non vince da due turni, è di scena, in trasferta, contro il Torino, che invece è a caccia della terza vittoria di fila.

Dalle 18:00 spazio ad Udinese-Lazio. Alle 20:45 prende il via il turno anche su Sky con il faccia a faccia tra il Pisa penultimo e la Juventus, quinta classificata ed in piena lotta per il primo posto.

Le altre sfide

La programmazione tv della 17° giornata di Serie A procede domenica 28 dicembre. Alle 12:30, il Milan di Massimiliano Allegri, secondo ad appena una lunghezza di distanza dalla capolista Inter, cerca la vittoria, a San Siro, contro l’Hellas Verona terz’ultimo.

Il turno procede alle 15:00, quando il Napoli campione d’Italia tenta la scalata ai primi posti affrontando, fuori casa, la Cremonese. Alle 18:00, Sky e DAZN mandano in onda l’atteso incontro fra il Bologna ed il Sassuolo. A partire dalle 20:45 c’è lo scontro Atalanta-Inter.

Infine, il turno giunge al termine lunedì 29 dicembre con l’incontro, in onda su Sky e DAZN, fra la Roma di Gian Piero Gasperini ed il Genoa.

Serie A 17° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 17° giornata di Serie A.

Pisa-Juventus: Compagnoni e Marocchi;

Compagnoni e Marocchi; Bologna-Sassuolo: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Roma-Genoa: Borghi e Minotti.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN.