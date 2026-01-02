Sabato 3 gennaio, su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Linea Bianca Olympia. Il programma è proposto a partire dalle ore 11:25 circa ed è guidato da Massimiliano Ossini. Al suo fianco torna, come di consueto, l’esperto di montagna Lino Zani.

Linea Bianca Olympia 3 gennaio, alla scoperta di Livigno

Linea Bianca Olympia, anche il 3 gennaio, continua il racconto delle zone che, oramai fra poche settimane, a febbraio, ospiteranno le gare delle tanto attese Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Nell’appuntamento odierno, fruibile anche in streaming su Rai Play, è proposto un focus su Livigno, località simbolo dei Giochi, nonché del turismo invernale italiano.

Il viaggio di Ossini e Zani, a Linea Bianca Olympia, prende il via dal Monte delle Rezze, montagna simbolo del paese. Il massiccio arriva ad un’altezza di oltre 2 mila ed 800 metri sopra il livello del mare e contiene meravigliosi scorci naturali, oltre che diversi segni di un rapporto profondo tra uomo e ambiente.

Ospite Giorgio Rocca, campione dello slalom italiano

Nella puntata odierna del programma, i conduttori raccontano un lato inedito di Livigno, ovvero una città che ha saputo trasformare l’isolamento in opportunità. Inoltre, nel tempo ha saputo costruire, rispettando in pieno la natura circostante, delle infrastrutture all’avanguardia ed ancora oggi fondamentali per la vita quotidiana degli abitanti.

Ampio spazio, nella narrazione, lo ha il mondo dello sport. Livigno, d’altronde, oltre ad ospitare le Olimpiadi, è meta, ogni anno, di migliaia di persone provenienti da tutta Italia e non solo, che scelgono di trascorrere del tempo nella città, attratti dagli impianti sciistici. Per analizzare due fra le discipline più praticate intervengono altrettanti ospiti. In primis, per parlare del freestyle, c’è Ian Rocca, giovane campione di freeski, sport che consiste in numerosi balzi ed acrobazie. Altro ospite è Giorgio Rocca, che nello slalom ha ottenuto riconoscimenti fondamentali come tre bronzi ai Mondiali e la Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2006.

Linea Bianca Olympia 3 gennaio, la cucina della Valtellina

La puntata del 3 gennaio di Linea Bianca Olympia giunge al termine con un focus che è proposto sulla dimensione più autentica di Livigno e dell’area circostante. Stiamo parlando delle tradizioni locali e delle storie della comunità, oltre che della cucina. D’altronde, la tradizione gastronomica della Valtellina è ricca di piatti con protagonisti gli ingredienti tipici di montagna, dalla carne al latte ed i suoi derivati, passando per la polenta ed i canederli.