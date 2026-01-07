A partire da mercoledì 7 gennaio, Rete 4 riprende con la consueta programmazione tv del prime time, precedentemente interrotto a causa delle festività natalizie. Di conseguenza, sparisce dai palinsesti, ancora una volta, Zona Bianca, che nonostante gli ottimi ascolti ottenuti non è previsto a gennaio 2026.

Zona Bianca palinsesti gennaio 2026, i dati del talk show di Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi, con il suo Zona Bianca, è tornato in onda, su Rete 4, lo scorso 21 dicembre. In particolare, Mediaset ha deciso di puntare sul talk show per continuare ad informare il pubblico anche nel periodo a cavallo fra il 2025 ed il 2026.

In poche settimane, il format ha cambiato alcune volte la collocazione. Oltre alla prima serata della domenica, dove ha sostituito Fuori dal coro, il programma di Brindisi è andato in onda anche martedì 30 dicembre, al posto di È sempre Cartabianca, ed il 28 dicembre fra il preserale e l’access prime time, per seguire in diretta l’incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Il pubblico ha premiato Zona Bianca, che ha ottenuto ottimi ascolti, chiudendo con una media del 6%, con un picco registrato il 30 dicembre, quando ha registrato un ottimo 7,8%.

Un dato complessivamente più alto rispetto a vari altri talk

Alla luce di questi risultati, la scelta di far sparire Zona Bianca dai palinsesti di Rete 4 a partire da gennaio, come fra l’altro accaduto in autunno, lascia perplessi. D’altronde, la trasmissione di Giuseppe Brindisi ha ottenuto ascolti nettamente più alti rispetto a vari altri talk show della consueta programmazione tv della rete.

L’esempio più significativo è rappresentato da RealPolitik. Il format, novità della stagione guidata da Tommaso Labate, ha faticato a superare il 3% di share, con l’ultima puntata proposta prima della pausa, in onda il 17 dicembre, che ha ottenuto un deludente 2,9%. Negativi anche i risultati di È sempre Cartabianca del martedì. Considerando gli ascolti di dicembre, il talk di Bianca Berlinguer, complice la sfida con DìMartedì, contro il quale Brindisi non si è dovuto confrontare a causa dello stop dello show di La7, ha ricevuto una media del 4,3%.

Zona Bianca palinsesti gennaio 2026, quale futuro per il talk

Se i dati dovessero rimanere i medesimi anche nella prima parte del 2026, dunque, diventa difficile ipotizzare un prolungamento dello stop di Zona Bianca. Il più a rischio, almeno se si considerano gli ascolti, potrebbe essere RealPolitik, il cui arrivo ha provocato lo spostamento di Fuori dal coro alla domenica e la sospensione proprio di Zona Bianca. Il programma di Labate è quello che sta faticando di più, fra l’altro in una giornata, quella del mercoledì, nella quale, di fatto, non deve affrontare diretti concorrenti, vista l’assenza sulle generaliste di altri talk di attualità.