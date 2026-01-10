Domenica 11 gennaio, su Rai 1, è in onda Linea Verde, questa settimana ambientato a Martina Franca. La trasmissione è proposta alle 12:20 circa.

Al centro di Linea Verde di domenica 11 gennaio, dunque, c’è la perla barocca della Valle d’Itria, ovvero Martina Franca. Coloro che hanno il compito di viaggiare alla scoperta di tale località sono Peppone Calabrese e Fabio Gallo, ai quali si affianca Margherita Granbassi. Il borgo è noto soprattutto per le sue meraviglie architettoniche, riccamente decorate e che arricchiscono l’intero centro storico (e non solo) della cittadina.

I tre conduttori, come sempre, si dividono e raccontano, ognuno con il proprio stile, differenti zone del territorio al centro della narrazione. A tal proposito, Peppone Calabrese è chiamato ad un difficile compito: gestire una intera masseria.

Per tale motivo, si ritrova a dover fare i conti con una serie di attività, dal bestiame alla produzione del pecorino nel caseificio. La lunga giornata termina nei pressi del ristorante, dove il conduttore deve preparare uno dei piatti simbolo della Puglia: le orecchiette, rigorosamente fatte a mano.

L’appuntamento di Linea Verde dell’11 gennaio procede con Fabio Gallo, che va alla scoperta della Razza Murgese. In una passeggiata a cavallo racconta la storia di tale razza, tipologia di equino rustico e versatile, che per la sua docilità e resistenza si è prestato bene, nei decenni, al lavoro ed all’equitazione.

A seguire, dopo aver raggiunto il centro storico per ammirare i numerosi palazzi in stile barocco, svela i segreti del mondo della confezione sartoriale del capospalla. Infine, il viaggio in Puglia di Fabio Gallo termina con un assaggio del capocollo. Il salume, prodotto enogastronomico d’eccellenza, è ricavato dalla parte superiore del collo del maiale ed ha ottenuto i riconoscimenti DOP ed IGP.

Margherita Granbassi, a Linea Verde dell’11 gennaio, si sposta a Locorotondo. Qui, oltre a raccontare i tetti aguzzi delle cummerse, abitazioni tipiche del territorio, propone un focus sulla tradizione dei gustosi panzerotti ripieni. Previsto anche un approfondimento legato all’antichissima arte dei merletti, del ricamo e dell’uncinetto.

Per il gran finale della puntata, i conduttori Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi si incontrano in una masseria. Qui sono accompagnati dalla musica dei Terraròss, che intrattengono tutti con la pizzica.