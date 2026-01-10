Un vero e proprio terremoto mediatico scuote il mondo dello spettacolo internazionale e preoccupa i fan italiani: le autorità turche hanno arrestato il celebre attore Can Yaman a Istanbul. La polizia ha eseguito un vasto blitz antidroga che ha coinvolto ben nove locali notturni della metropoli. Nello specifico, l’operazione è scattata subito dopo la mezzanotte e ha portato al fermo di sette persone. Tra questi figurano l’attrice Selen Gorguzel, vari proprietari di locali, gestori e alcuni noti YouTuber. L’interprete, amatissimo in Italia per serie di successo come Sandokan e Viola come il mare, ora deve affrontare una situazione legale complessa e delicata.

Can Yaman arrestato a Istanbul: le pesanti accuse

Immediatamente dopo il fermo, gli agenti hanno condotto Yaman e la collega Gorguzel presso l’Istituto di medicina legale. Qui, i medici sottoporranno entrambi alle necessarie analisi del sangue per verificare l’eventuale assunzione di sostanze illecite. Attualmente, l’indagine verte su accuse decisamente gravi. Infatti, gli inquirenti ipotizzano il possesso di droghe o stimolanti per uso personale. Inoltre, il fascicolo cita anche il reato di agevolazione dell’uso di droghe e persino l’incoraggiamento alla prostituzione, con specifiche ipotesi di facilitazione o mediazione.

Secondo quanto riferisce la testata turca Hurriyet, l’arresto deriva da una precisa soffiata. Sebbene la procura non avesse emesso un mandato specifico contro la persona di Yaman, essa aveva comunque autorizzato la perquisizione di diversi locali. Tra questi rientra il celebre Hotel Bebek, il luogo dove l’attore trascorreva la serata. Durante il controllo, gli agenti avrebbero trovato sostanze sospette direttamente addosso all’interprete di Sandokan e hanno quindi proceduto immediatamente al fermo.

Carriera, successo in Italia e il caso C’è posta per te

Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman rappresenta oggi uno degli attori turchi più influenti a livello globale. In particolare, in Italia ha costruito una carriera solida e vanta una base di fan enorme. Egli ha consolidato la sua fama grazie all’interpretazione dell’ispettore capo Francesco Demir nella fiction Viola come il mare, trasmessa da Canale 5 tra il 2022 e il 2024. Successivamente, nel 2025, ha recitato come protagonista nella miniserie Il Turco e nell’attesissimo reboot Rai di Sandokan. In aggiunta, il pubblico ricorda con affetto il suo cameo in Che Dio ci aiuti 6.

Tuttavia, la notizia del suo arresto giunge in un momento estremamente critico. Difatti, proprio questa sera, sabato 10 gennaio 2026, Yaman dovrebbe apparire come “sorpresa” in una delle storie della nuova puntata di C’è posta per te. Purtroppo, la sua presenza televisiva appare ora fortemente in dubbio a causa degli sviluppi giudiziari delle ultime ore.

Al momento, la produzione del programma e i vertici di Mediaset non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Probabilmente, la rete interverrà nelle prossime ore per chiarire la situazione. Dunque, i telespettatori attendono di sapere se il montaggio confermerà il segmento con l’attore, se la rete deciderà di rinviarlo o se, alla fine, taglierà del tutto la sua partecipazione dalla puntata odierna.