Giornata come sempre ricca di ospiti in tv quella di domenica 11 gennaio. Fra i format coinvolti c’è Domenica In, in onda dalle 14:00 su Rai 1.

Domenica 11 gennaio ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Al centro di Domenica In dell’11 gennaio, guidato da Mara Venier, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari, è dato spazio, in primis, a Luisa Ranieri. L’attrice interviene per parlare de La Preside, fiction in quattro puntate al via il 12 gennaio prossimo.

A seguire interviene Marco Giallini, che invece parla di Prendiamoci una pausa, pellicola distribuita nelle sale dal 15 gennaio. Per il mondo della musica c’è Drupi, mentre Valeria Marini e Gianna Orrù condividono il racconto del loro rapporto ritrovato.

Con Tommaso Cerno, invece, sono forniti gli ultimi aggiornamenti in merito al disastro di Crans Montana. Per discuterne c’è il giornalista Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita ed in collegamento Annamaria Bernardini De Pace. Con Enzo Miccio sono omaggiati Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori. Infine, Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In.

I protagonisti di Da noi a ruota libera

Alle 17:20, sempre su Rai 1, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Ospite di tale spazio è, in primis, Nek, che nelle scorse ore ha debuttato come giudice a The Voice Kids. La conduttrice Elenoire Casalegno interviene per parlare dei suoi ultimi impegni lavorativi, mentre le attrici Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano discutono della fiction Prima di noi, che ha debuttato il 4 gennaio scorso su Rai 1.

Fialdini accoglie nuovamente in studio Daniele Scardini, bambino vittima di bullismo già presente nelle scorse settimane. Infine, è dato spazio alla storia di Leonardo De Andreis, giovane artista emergente, autore e voce di Soltero, brano diventato virale sui social.

Domenica 11 gennaio ospiti tv, Serena Autieri ad Allegro ma non troppo

Spostando l’attenzione su Rai 3, l’11 gennaio alle 16:45 prende la linea Camila Raznovich con Kilimangiaro. Protagonista è Edoardo Pierantozzi, giovane viaggiatore che fa dei suoi itinerari un’immersione negli istanti di quotidianità dei luoghi. Il giornalista Alberto Magnani condivide le emozioni provate in vista del debutto, dal 12 gennaio, nel ruolo di inviato in Africa per Il Sole 24 Ore. Giovanni Storti e Stefano Mancuso, invece, parlano dello spettacolo teatrale Lunga vita agli alberi!, con il quale mischiano l’arte e la scienza. Per un’analisi del contesto geopolitico internazionale, interviene Dario Fabbri.

Infine, in seconda serata su Rai 3, Luca Barbeschi conduce un nuovo appuntamento di Allegro ma non troppo. Il dibattito verte sul caos presente nel mondo, oltre che nelle nostre vite. Esistenze che puntano sulla velocità, commentate dalla conduttrice Serena Autieri e dallo scrittore Nicola Lagioia.