Era il 22 gennaio del 1996 quando Bruno Vespa debuttava con il format diventato, in seguito, la Terza Camera italiana. Stiamo parlando di Porta a Porta, che il 21 gennaio festeggia il 30esimo anniversario con uno speciale denominato 30 anni della nostra vita, in onda su Rai 1.

Speciale Porta a Porta 30 anni della nostra vita, una serata guidata da Vespa e Mentana

Lo speciale Porta a Porta 30 anni della nostra vita celebra la storia del format, che ha raccontato il nostro paese mediante 17 Governi, 11 Presidenti del Consiglio, 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica.

L’appuntamento prende il via alle 21:45 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi, ed è guidato dallo storico padrone di casa Bruno Vespa. Con lui, per intervistare i protagonisti della politica italiana, c’è il giornalista Enrico Mentana.

Fra i leader coinvolti ci sono la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre ad Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Il messaggio di Papa Leone

Nel corso dello speciale di Porta a Porta denominato 30 anni della nostra vita, il conduttore Bruno Vespa legge un messaggio inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il Pontefice, il primo proveniente dagli Stati Uniti ed appartenente all‘Ordine di Sant’Agostino, ha ottenuto la nomina dal Conclave lo scorso 8 maggio. Il Santo Padre, facendo gli auguri alla trasmissione, ha deciso di coinvolgere i telespettatori in una lunga riflessione legata alle regole della buona comunicazione. Si tratta di uno dei primi coinvolgimenti televisivi per il Papa da quando è in carica.

Nello speciale di Porta a Porta, poi, è proposto un focus anche sulla cronaca nera. A tal proposito, è proposta una intervista precedentemente registrata che Bruno Vespa ha realizzato a Massimo Bossetti. Il faccia a faccia si è svolto presso il carcere di Bollate, dove Bossetti sta scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Una vicenda, quest’ultima, di cui Vespa, nel programma, si è occupato a lungo.

Speciale Porta a Porta 30 anni della nostra vita, il mondo dello spettacolo

Ma Porta a Porta, nella serata 30 anni della nostra vita, dà spazio non solo alla politica ed alla cronaca, ma anche al mondo dello spettacolo. Bruno Vespa accoglie, in studio, alcuni dei volti più celebri dell’intrattenimento della TV di Stato, a partire da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo.

Altri protagonisti del programma sono Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici e Valeria Marini, oltre che ad Eleonora Daniele, Al Bano ed Iva Zanicchi. Da segnalare, infine, il coinvolgimento di Paolo Belli, accompagnato dalla sua band.