Mercoledì 21 gennaio, su La7, è in onda uno speciale di Otto e mezzo da Davos. Il celebre talk di La7, in quella che è un’occasione più unica che rara, trasloca fuori dai consueti studi e va in onda dalla città svizzera, dove è in corso il World Economic Forum.

Speciale Otto e mezzo Davos, la sostituzione di Giovanni Floris

La puntata del 21 gennaio di Otto e mezzo rappresenta senz’altro un’eccezione rispetto agli appuntamenti consueti. Esso, infatti, non si svolge presso il consueto studio di Roma, bensì Lilli Gruber è fisicamente collegata da Davos e da qui modera il dibattito in compagnia dei suoi ospiti.

La presenza di Lilli Gruber in quel di Davos è la causa dell’assenza della conduttrice al timone delle ultime puntate del talk. Sia il 19 che il 20 gennaio, la conduzione era curata dal giornalista Giovanni Floris, che già in passato aveva sostituito Gruber e che continuerà a farlo per tutta la durata della settimana. Il ritorno in studio di Gruber è previsto per il prossimo 26 gennaio.

Focus sul World Economic Forum

Al centro dello speciale Otto e mezzo, ovviamente, c’è il World Ecomomic Forum, che da qualche giorno è in corso di svolgimento proprio a Davos. Nella città svizzera, nella giornata odierna, è atteso l’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Una partecipazione, la sua, che è decisamente molto attesa e che arriva in un momento di forte tensione con l’Unione Europea. Gli oggetti del contendere sono il futuro della Groenlandia, che Trump rivendica in quanto necessaria per la sicurezza nazionale degli USA, e la partecipazione al Board of Peace per Gaza. Già vari paesi hanno rifiutato l’invito giunto dal Presidente degli Stati Uniti, fra cui la Francia di Macron, scatenando l’ira di Donald, che ha minacciato nuovi dazi.

Speciale Otto e mezzo Davos, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti attesi nello speciale di Otto e mezzo in onda da Davos. In primis c’è il giornalista Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Spazio, poi, a Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e docente alla Johns Hopkins University. Infine, è accolto Franco Bernabé, presidente di Techvisory.

Tutti insieme commenteranno la conferenza stampa di Donald Trump, che dovrebbe svolgersi proprio in serata. La puntata del talk show prende il via alle 20:30, subito dopo la fine del TG di La7. Il format, come sempre, durerà circa 60 minuti, cedendo la linea, in prime time, ad Una giornata particolare.