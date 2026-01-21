Mercoledì 21 gennaio si svolge, alle 12:00, la conferenza stampa di presentazione di Hot Ones 2. Lo show di Rai Play torna venerdì 23 gennaio e presenta una importante novità: il conduttore Alessandro Cattelan è sostituito da Giulia Vecchio. L’imitatrice, nota soprattutto per la parodia di Milly Carlucci, interviene durante l’incontro, insieme al produttore Marco Cingoli della Palomar. Prevista la presenza di Marcello Ciannamea, Direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Non cambia il funzionamento del programma: in ogni puntata è accolto un ospite, chiamato a rispondere ad una serie di domande. Durante l’intervista, sia Vecchio che il protagonista del faccia a faccia devono mangiare delle alette di pollo, progressivamente sempre più piccanti.

Hot Ones 2 conferenza stampa, le parole del Direttore

Prende il via la conferenza stampa di Hot Ones 2.