Domenica 7 dicembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici. Lo speciale pomeridiano del talent, come ogni settimana, è visibile dalle ore 14:00 circa.

Amici puntata 7 dicembre, le sfide di Michele ed Alessio

Al timone dell’appuntamento odierno di Amici, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Mediaset Infinity e Witty TV, è confermata Maria De Filippi. Quest’ultima, al suo fianco, può contare sulla partecipazione dei sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Per quel che concerne la danza, invece, è dato il benvenuto ad Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Durante Amici del 7 dicembre si svolgono ben due sfide, con altrettanti concorrenti chiamati a scendere sul palco con l’obiettivo di salvare il proprio posto nel format. Il primo è il danzatore Alessio, allievo di Lo, e sul suo futuro decide Marcello Sacchetta. Il secondo sfidante, invece, è il cantante Michele, appartenente alla compagine di Zerbi.

Le classifiche

Ad Amici del 7 dicembre, tutti i concorrenti si esibiscono con una performance. Gli sfidanti sono giudicati da alcuni ospiti, esperti sia nel canto che nel ballo. I loro voti, alla fine, formano la classifica finale. Essa è sempre fondamentale, in quanto il posizionamento degli allievi determina, alla fine, i nomi dei talenti che dovranno affrontare la sfida nei prossimi giorni.

Per quel che concerne, Maria De Filippi accoglie un unico giurato. Si tratta del cantante e paroliere Cristiano Malgioglio, già giudice di Tale e Quale Show ed oramai volto noto del talent di Canale 5, essendo da tre anni uno dei giurati del Serale.

La classifica della danza, invece, è formata dai voti di altri tre volti noti di Amici. C’è Francesca Tocca, a lungo professionista, oltre a Kledi Kadiu, ex insegnante del talent, ed Anbeta Toromani, seconda classificata durante la seconda edizione di Amici.

Amici puntata 7 dicembre, gli ospiti

Infine, nel corso di Amici di domenica 7 dicembre, torna sul palco Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo presenta al pubblico della rete ammiraglia del Biscione il suo nuovo singolo Chi lo sa, che fa parte dell’omonimo album di inediti, che è stato rilasciato il 28 novembre scorso. Inoltre, c’è Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent. L’artista, che ha ottenuto negli ultimi anni popolarità internazionale con il gruppo The Tenors, da pochi giorni è in radio con la hit Come noi mai.