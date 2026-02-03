Martedì 3 febbraio, La7 manda in onda una nuova puntata di DìMartedì. Il talk show, guidato da Giovanni Floris, è come ogni settimana ricco di ospiti.

DìMartedì 3 febbraio, l’intervista al regista Gabriele Muccino

DìMartedì prende il via, anche questa settimana, alle ore 21:15 circa, subito dopo la fine del talk Otto e mezzo. La prima parte della diretta ha come protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che hanno il compito di curare la copertina comica. Si tratta di uno spazio nel quale, con ironia e satira politica, analizzano i principali fatti accaduti nell’ultima settimana.

A seguire, durante DìMartedì del 3 febbraio, il padrone di casa accoglie il regista Gabriele Muccino. Vincitore in carriera di quattro David di Donatello ed altrettanti Nastri d’argento, è attualmente protagonista nelle sale del nostro paese con la pellicola Le cose non dette, pellicola drammatica tratta dal romanzo Siracusa di Delia Ephron.

La leader del Partito Democratico

Nel corso di DìMartedì del 3 febbraio, Giovanni Floris accoglie una delle leader dell’opposizione. Si tratta di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico. Con lei, si parla di numerosi temi di attualità nazionale, a partire dalla stretta sulla sicurezza annunciata dal governo.

L’esecutivo, in particolare, ha deciso di modificare alcune norme in seguito agli scontri avvenuti lo scorso sabato a Torino, che hanno causato alcuni feriti fra le forze dell’ordine. L’evento, stigmatizzato da tutte le parti politiche, ha comunque causato uno scontro fra la maggioranza e l’opposizione.

I partiti di governo, da una parte, hanno accusato gli avversari politici di dare una sorta di giustificazione ai manifestanti violenti. Dall’altra, l’opposizione crede che l’esecutivo intenda strumentalizzare un problema di ordine pubblico per restringere gli spazi di dissenso.

DìMartedì 3 febbraio, la politica estera con le tensioni fra gli Stati Uniti ed Iran

Durante DìMartedì del 3 febbraio, è dato spazio ai vari temi di politica estera. In particolare, tengono banco le sempre crescenti tensioni internazionali fra gli Stati Uniti e l’Iran. Entrambe le fazioni hanno annunciato la volontà di trattare, ma Donald Trump continua a non escludere nessuna possibilità, neanche quella di un intervento militare.

Infine, in compagnia di ospiti ed esperti, a DìMartedì è proposto un focus sull’economia. L’esecutivo, infatti, sta studiando numerose misure finalizzate a semplificare il rapporto fra cittadini e pubbliche amministrazioni. La Confcommercio, intanto, ha lanciato l’allarme relativo al caro bollette: per negozi e ristoranti vi sono stati ingenti aumenti sia nel settore energetico, sia in quello relativo al gas.