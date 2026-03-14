Stasera in tv domenica 15 marzo 2026
Programmazione Tv

Stasera in TV domenica 15 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
15 Marzo 2026 4 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di stasera in TV, domenica 15 marzo 2026, chiude la settimana con un’offerta straordinaria. Le reti principali puntano su fiction di altissimo livello e grandi eventi internazionali. Su Rai 1 torna l’amatissimo sostituto procuratore lucano, mentre lo sport mondiale saluta l’Italia con una cerimonia emozionante. Gli appassionati di cinema troveranno invece capolavori senza tempo, dai western epici ai thriller moderni, distribuiti tra il digitale terrestre e le piattaforme satellitari.

La serata televisiva promette di accontentare ogni fascia d’età. Chi cerca l’approfondimento giornalistico può contare su inchieste graffianti, mentre chi preferisce il puro intrattenimento può sfidare i campioni dei quiz storici. Non mancano le proposte per le famiglie, con commedie brillanti e film d’animazione pronti a regalare qualche ora di relax. Scopriamo insieme tutti i dettagli della prima serata.

Stasera in TV domenica 15 marzo 2026: Rai

Le reti Rai offrono un mix perfetto tra fiction, sport e informazione:

  • Rai 1Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:30) – Vanessa Scalera torna a vestire i panni della detective più eccentrica di Matera. Nuovi casi complessi mettono alla prova il suo fiuto investigativo e la sua vita familiare.
  • Rai 2Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di chiusura (20:30) – La grande festa dello sport si conclude con uno spettacolo indimenticabile. L’Italia saluta gli atleti paralimpici in una serata ricca di emozioni e musica.
  • Rai 3Shock e Rigore – PresaDiretta (21:20) – Riccardo Iacona conduce una nuova puntata dedicata alle grandi inchieste sull’economia e sulla società contemporanea.
  • Rai 4A testa alta (2004) (21:19) – The Rock è il protagonista di questo action dove la giustizia viene ristabilita con la forza in una cittadina corrotta.
  • Rai MovieBalla coi lupi (21:05) – Kevin Costner dirige e interpreta un capolavoro del cinema western. Un viaggio epico tra le tribù dei Sioux premiato con sette Oscar.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

L’intrattenimento e l’attualità dominano le altre reti generaliste:

  • Canale 5Chi vuol essere milionario – Il torneo (21:20) – Gerry Scotti conduce una sfida speciale tra i migliori concorrenti della storia del quiz. Solo uno potrà vincere il titolo finale.
  • Italia 1Le Iene presentano: Inside (21:13) – Approfondimenti monografici curati dalla redazione de Le Iene, con reportage esclusivi e testimonianze dirette.
  • Rete 4Fuori dal coro (21:34) – Mario Giordano affronta i temi più caldi dell’attualità politica con il suo stile energico e controcorrente.
  • La7In Onda (20:35) – Il talk show serale dedicato all’analisi della giornata politica e dei principali fatti di cronaca.
  • TV8Men in Black: International (21:40) – Chris Hemsworth e Tessa Thompson ereditano il compito di proteggere la Terra dalla feccia dell’universo.
  • NoveChe tempo che fa (20:00) – Fabio Fazio accoglie i grandi protagonisti del cinema, della musica e della scienza per le consuete interviste della domenica.

Altri canali del digitale terrestre

Per chi cerca il grande cinema, i canali tematici propongono titoli imperdibili:

  • Canale 20Taken 3 – L’ora della verità (21:11) – Liam Neeson torna nei panni dell’ex agente Bryan Mills in un’ultima, disperata fuga per proteggere la sua famiglia.
  • IrisGangster Squad (21:14) – Un poliziesco d’azione ambientato nella Los Angeles del 1949 con Sean Penn, Josh Brolin e Ryan Gosling.
  • CieloPovere creature! (21:15) – Emma Stone nella pluripremiata pellicola di Yorgos Lanthimos. Una favola gotica sulla libertà e la scoperta del sé.
  • La7 CinemaThelma & Louise (21:15) – Susan Sarandon e Geena Davis nel road movie femminista per eccellenza diretto da Ridley Scott.
  • Cine 3410 giorni senza mamma (21:00) – Fabio De Luigi in una divertente commedia italiana sulle difficoltà di un papà alle prese con la gestione dei figli.

I film di questa sera in TV – Domenica 15 marzo 2026

Se amate i racconti epici, Balla coi lupi su Rai Movie è la scelta obbligata. Gli amanti del cinema d’autore non possono perdere Povere creature! su Cielo, mentre per una serata ricca di adrenalina l’ideale è Taken 3 sul canale 20. Se preferite i classici americani, Thelma & Louise su La7 Cinema garantisce una visione indimenticabile e ricca di significato.

Programmi Sky: serie e documentari esclusivi

Gli abbonati Sky possono godere di una selezione premium tra legal drama e natura:

  • Sky Uno HDAlessandro Borghese – Celebrity Chef (21:15) – Due celebrità si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese dello chef per conquistare il voto dei commensali.
  • Sky Atlantic HDAvvocato Ligas (21:15) – La serie originale italiana che segue le vicende legali e personali di un avvocato fuori dagli schemi.
  • Sky Arte HDArte vs. Mafia (21:15) – Un documentario potente che racconta come la bellezza dell’arte possa diventare un atto di resistenza contro la criminalità.
  • Sky AdventureHorizon – Alla scoperta di Marte (21:15) – Un viaggio visivamente spettacolare tra le ultime scoperte scientifiche dedicate al pianeta rosso.

I film su Sky domenica 15 marzo 2026

Ecco i titoli di punta della piattaforma Sky per questa domenica sera:

  • Sky Cinema Uno HDInferno (21:15) – Tom Hanks torna a interpretare Robert Langdon in un thriller mozzafiato tra Firenze e Venezia.
  • Sky Cinema Due HDAnora (21:15) – La pellicola rivelazione dell’ultima stagione cinematografica, premiata con la Palma d’Oro a Cannes.
  • Sky Cinema Action HDJohn Wick – Capitolo 2 (21:00) – Keanu Reeves è l’inarrestabile sicario in una missione che lo porterà fin nel cuore di Roma.
  • Sky Cinema Comedy HDMa cosa ci dice il cervello (21:00) – Paola Cortellesi in una commedia brillante tra spionaggio e ironia sulla maleducazione moderna.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.