La programmazione di stasera in TV, domenica 15 marzo 2026, chiude la settimana con un’offerta straordinaria. Le reti principali puntano su fiction di altissimo livello e grandi eventi internazionali. Su Rai 1 torna l’amatissimo sostituto procuratore lucano, mentre lo sport mondiale saluta l’Italia con una cerimonia emozionante. Gli appassionati di cinema troveranno invece capolavori senza tempo, dai western epici ai thriller moderni, distribuiti tra il digitale terrestre e le piattaforme satellitari.

La serata televisiva promette di accontentare ogni fascia d’età. Chi cerca l’approfondimento giornalistico può contare su inchieste graffianti, mentre chi preferisce il puro intrattenimento può sfidare i campioni dei quiz storici. Non mancano le proposte per le famiglie, con commedie brillanti e film d’animazione pronti a regalare qualche ora di relax. Scopriamo insieme tutti i dettagli della prima serata.

Stasera in TV domenica 15 marzo 2026: Rai

Le reti Rai offrono un mix perfetto tra fiction, sport e informazione:

Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:30) – Vanessa Scalera torna a vestire i panni della detective più eccentrica di Matera. Nuovi casi complessi mettono alla prova il suo fiuto investigativo e la sua vita familiare.

– (21:30) – Vanessa Scalera torna a vestire i panni della detective più eccentrica di Matera. Nuovi casi complessi mettono alla prova il suo fiuto investigativo e la sua vita familiare. Rai 2 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di chiusura (20:30) – La grande festa dello sport si conclude con uno spettacolo indimenticabile. L’Italia saluta gli atleti paralimpici in una serata ricca di emozioni e musica.

– (20:30) – La grande festa dello sport si conclude con uno spettacolo indimenticabile. L’Italia saluta gli atleti paralimpici in una serata ricca di emozioni e musica. Rai 3 – Shock e Rigore – PresaDiretta (21:20) – Riccardo Iacona conduce una nuova puntata dedicata alle grandi inchieste sull’economia e sulla società contemporanea.

– (21:20) – Riccardo Iacona conduce una nuova puntata dedicata alle grandi inchieste sull’economia e sulla società contemporanea. Rai 4 – A testa alta (2004) (21:19) – The Rock è il protagonista di questo action dove la giustizia viene ristabilita con la forza in una cittadina corrotta.

– (21:19) – The Rock è il protagonista di questo action dove la giustizia viene ristabilita con la forza in una cittadina corrotta. Rai Movie – Balla coi lupi (21:05) – Kevin Costner dirige e interpreta un capolavoro del cinema western. Un viaggio epico tra le tribù dei Sioux premiato con sette Oscar.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

L’intrattenimento e l’attualità dominano le altre reti generaliste:

Canale 5 – Chi vuol essere milionario – Il torneo (21:20) – Gerry Scotti conduce una sfida speciale tra i migliori concorrenti della storia del quiz. Solo uno potrà vincere il titolo finale.

– (21:20) – Gerry Scotti conduce una sfida speciale tra i migliori concorrenti della storia del quiz. Solo uno potrà vincere il titolo finale. Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:13) – Approfondimenti monografici curati dalla redazione de Le Iene, con reportage esclusivi e testimonianze dirette.

– (21:13) – Approfondimenti monografici curati dalla redazione de Le Iene, con reportage esclusivi e testimonianze dirette. Rete 4 – Fuori dal coro (21:34) – Mario Giordano affronta i temi più caldi dell’attualità politica con il suo stile energico e controcorrente.

– (21:34) – Mario Giordano affronta i temi più caldi dell’attualità politica con il suo stile energico e controcorrente. La7 – In Onda (20:35) – Il talk show serale dedicato all’analisi della giornata politica e dei principali fatti di cronaca.

– (20:35) – Il talk show serale dedicato all’analisi della giornata politica e dei principali fatti di cronaca. TV8 – Men in Black: International (21:40) – Chris Hemsworth e Tessa Thompson ereditano il compito di proteggere la Terra dalla feccia dell’universo.

– (21:40) – Chris Hemsworth e Tessa Thompson ereditano il compito di proteggere la Terra dalla feccia dell’universo. Nove – Che tempo che fa (20:00) – Fabio Fazio accoglie i grandi protagonisti del cinema, della musica e della scienza per le consuete interviste della domenica.

Altri canali del digitale terrestre

Per chi cerca il grande cinema, i canali tematici propongono titoli imperdibili:

Canale 20 – Taken 3 – L’ora della verità (21:11) – Liam Neeson torna nei panni dell’ex agente Bryan Mills in un’ultima, disperata fuga per proteggere la sua famiglia.

– (21:11) – Liam Neeson torna nei panni dell’ex agente Bryan Mills in un’ultima, disperata fuga per proteggere la sua famiglia. Iris – Gangster Squad (21:14) – Un poliziesco d’azione ambientato nella Los Angeles del 1949 con Sean Penn, Josh Brolin e Ryan Gosling.

– (21:14) – Un poliziesco d’azione ambientato nella Los Angeles del 1949 con Sean Penn, Josh Brolin e Ryan Gosling. Cielo – Povere creature! (21:15) – Emma Stone nella pluripremiata pellicola di Yorgos Lanthimos. Una favola gotica sulla libertà e la scoperta del sé.

– (21:15) – Emma Stone nella pluripremiata pellicola di Yorgos Lanthimos. Una favola gotica sulla libertà e la scoperta del sé. La7 Cinema – Thelma & Louise (21:15) – Susan Sarandon e Geena Davis nel road movie femminista per eccellenza diretto da Ridley Scott.

– (21:15) – Susan Sarandon e Geena Davis nel road movie femminista per eccellenza diretto da Ridley Scott. Cine 34 – 10 giorni senza mamma (21:00) – Fabio De Luigi in una divertente commedia italiana sulle difficoltà di un papà alle prese con la gestione dei figli.

I film di questa sera in TV – Domenica 15 marzo 2026

Se amate i racconti epici, Balla coi lupi su Rai Movie è la scelta obbligata. Gli amanti del cinema d’autore non possono perdere Povere creature! su Cielo, mentre per una serata ricca di adrenalina l’ideale è Taken 3 sul canale 20. Se preferite i classici americani, Thelma & Louise su La7 Cinema garantisce una visione indimenticabile e ricca di significato.

Programmi Sky: serie e documentari esclusivi

Gli abbonati Sky possono godere di una selezione premium tra legal drama e natura:

Sky Uno HD – Alessandro Borghese – Celebrity Chef (21:15) – Due celebrità si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese dello chef per conquistare il voto dei commensali.

– (21:15) – Due celebrità si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese dello chef per conquistare il voto dei commensali. Sky Atlantic HD – Avvocato Ligas (21:15) – La serie originale italiana che segue le vicende legali e personali di un avvocato fuori dagli schemi.

– (21:15) – La serie originale italiana che segue le vicende legali e personali di un avvocato fuori dagli schemi. Sky Arte HD – Arte vs. Mafia (21:15) – Un documentario potente che racconta come la bellezza dell’arte possa diventare un atto di resistenza contro la criminalità.

– (21:15) – Un documentario potente che racconta come la bellezza dell’arte possa diventare un atto di resistenza contro la criminalità. Sky Adventure – Horizon – Alla scoperta di Marte (21:15) – Un viaggio visivamente spettacolare tra le ultime scoperte scientifiche dedicate al pianeta rosso.

I film su Sky domenica 15 marzo 2026

Ecco i titoli di punta della piattaforma Sky per questa domenica sera: