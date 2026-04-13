Ennesimo cambio nella fascia dell’access prime time di Rai 3. A partire da lunedì 13 aprile, infatti, debutta Kong Con la testa tra le nuvole.

Kong Con la testa tra le nuvole, il ritorno di Fabio Volo

Kong Con la testa tra le nuvole è una produzione originale della direzione Rai Cultura. Il format è proposto con cadenza giornaliera, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20:10 circa.

La trasmissione ha una durata di circa trenta minuti, terminando alle 20:40 quando cede la linea a Il Cavallo e la Torre. Le puntate, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Al timone di Kong Con la testa tra le nuvole c’è Fabio Volo. Scrittore e conduttore, per lui si tratta del ritorno sulla TV di Stato: le ultime esperienze compiute in Rai, infatti, risalgono alla stagione 2017-2018, quando era nel cast fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio, all’epoca visibile sulla rete ammiraglia.

Kong Con la testa tra le nuvole, la trasmissione in onda dalla cime della Torre Branca di Milano

L’idea che sta alla base di Kong Con la testa tra le nuvole è quella di cercare le risposte alle domande esistenziali, quelle che contano davvero. Per trovare la giusta ispirazione, però, Volo e i suoi ospiti si sollevano da terra, con il format che si svolge a 100 metri d’altezza, in cima alla Torre Branca di Milano.

In ogni puntata, oltre alle dichiarazioni degli ospiti vi sono anche quelle dei cosiddetti compagni di viaggio, ovvero le voci del passato recuperate, per l’occasione, dall’inestimabile archivio di contenuti delle Teche Rai. Infine, in determinate puntate c’è l’accompagnamento musicale realizzato dalla band italo-brasiliana Selton, che realizzano performance dal vivo dedicate al tema della serata.

Gli ospiti della prima settimana

Durante la prima puntata di Kong Con la testa tra le nuvole, in onda il 13 aprile, Fabio Volo intervista l’attore Beppe Fiorello. Il giorno seguente è in studio la cantante Romina Power, mentre il mercoledì è ancora protagonista la musica con Brunori Sas. Il giovedì, colui che interviene nella trasmissione è il professore Umberto Galimberti, psicologo, saggista e psicoanalista. Infine, la prima settimana del talk giunge al termine venerdì 17 aprile, con un faccia a faccia tra Fabio Volo e la conduttrice Geppi Cucciari, padrona di casa dello show Splendida Cornice, proposte tutte le settimane nel prime time del giovedì di Rai 3.