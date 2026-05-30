Domenica 31 maggio, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde. Il format prende il via alle ore 12:25 circa.

Linea Verde 31 maggio, la Liguria

Al timone di Linea Verde, anche domenica 31 maggio, torna il trio formato da Margherita Granbassi, Peppone Calabrese e Fabio Gallo. Essi, nella puntata visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play, vanno alla scoperta della Liguria.

In particolare, la trasmissione ammira la Val Fontanabuona, in provincia di Genova, alla ricerca del lato più autentico della Liguria. La valle, ricca di colline verdi e borghi suggestivi, permette ai conduttori di effettuare una narrazione capace di intrecciare tradizioni, eccellenze enogastronomiche e il grande artigianato.

Il viaggio parte da Lavagna

Durante Linea Verde di domenica 31 maggio, il viaggio parte da Lavagna. Borgo marinaro, conta più di 12 mila abitanti ed è situato nella città metropolitana di Genova. Da qui, i presentatori propongono un focus sull’artigianato locale, orientato soprattutto sulla realizzazione di merletti e macramè.

A seguire si parla di alcune delle coltivazioni tipiche della Val Fontanabuona. La valle, infatti, è impreziosita da vigne, uliveti e boschi di castagni. Una pianta, quest’ultima, che sin dal Medioevo è fra i simboli dell’entroterra ligure. Il racconto di Linea Verde continua con un approfondimento sulla natura, esplorata anche mediante i sentieri. Uno dei più popolari è la ciclovia dell’Ardesia, percorso ciclabile lungo circa 33 km e che risale il corso del fiume Entella.

Nella puntata, il programma ricorda che nella Val Fontanabuona, terra che ha dato i natali a Cristoforo Colombo, hanno preso il via alcune storie di personaggi di grande successo. Due, in particolare, le personalità di cui si parla nell’appuntamento: “The Voice”, come era soprannominato Frank Sinatra, e Amadeo Peter Giannini, noto per aver fondato la Bank of America.

Linea Verde 31 maggio, i segreti dell’artigianato

A Linea Verde del 31 maggio si parla anche di svariati antichi mestieri, ancora oggi portati avanti. Sono incontrati, ad esempio, coloro che lavorano l’ardesia, oltre ai costruttori dei preziosi damaschi di Lorsica, tessuti storici prodotti con antichi telai. Dopo una sosta per parlare con chi realizza campane e orologi da torre, i presentatori raccontano la storia di un falegname che realizza delle eccellenti bacchette destinate ai direttori d’orchestra.

Per il gran finale di Linea Verde di oggi, i tre conduttori gustano un grande pranzo collettivo, arricchito con delizie tradizionali come le trofie al pesto, formaggi, focacce e il pandolce genovese, punto di riferimento nei menù delle festività natalizie.