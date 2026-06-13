Domenica 14 giugno, su Canale 5, prosegue con una nuova puntata la nuova edizione di Melaverde. La trasmissione che racconta le bellezze naturali, la cultura e le tradizioni del Belpaese parte intorno alle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 14 giugno, continuano ad essere positivi gli ascolti

Melaverde, anche domenica 14 giugno, è condotta dalla storica coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due, come ogni settimana, si dividono e raccontano differenti zone del nostro paese. La puntata, oltre che in tv, è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Il format, alle ore 10:50, è preceduto da un nuovo appuntamento di Le Storie di Melaverde, contenente alcuni dei servizi migliori proposti nelle passate edizioni.

Le nuove puntate di Melaverde continuano a ottenere buoni dati di ascolto. Lo scorso 7 giugno, ad esempio, il programma ha interessato poco meno di un milione e mezzo di telespettatori, con una share che ha raggiunto il 15,3%.

Ellen Hidding racconta una storia di eccellenza artigianale

Durante Melaverde di domenica 14 giugno, la conduttrice Ellen Hidding raggiunge l’alta montagna. In particolare, le telecamere si recano nel cuore della Val di Sole, territorio della provincia autonoma di Trento. È qui che sorge Dimaro Folgarida, borgo di circa 2 mila abitanti e che custodisce una storia di un’eccellenza artigianale, in grado di unire l’innovazione all’identità tipica alpina. Il protagonista di tale narrazione è il cioccolato. Una società, infatti, da alcuni anni ha deciso di produrre tale ingrediente, diffuso e amato in tutto il mondo. Hidding racconta come è nata l’idea di lavorare il cacao ad alta quota e mostra le fasi della produzione, grazie alla quale sono realizzati i prodotti che, successivamente, finiscono nelle tavole dei consumatori.

Melaverde puntata 14 giugno, Vincenzo Venuto alla scoperta della melicoltura

Anche Vincenzo Venuto, a Melaverde del 14 giugno, è in Trentino Alto Adige. Il suo viaggio, però, si estende lungo la Val di Non, territorio caratterizzato da un’attività che viene praticata da tantissimo tempo: la melicoltura.

Nella regione, le mele sono una vera e propria eccellenza, al punto da essere protetta dal marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). Venuto narra la storia di una grande cooperativa, che ha unito migliaia di persone che hanno deciso di collaborare con un unico obiettivo: difendere e valorizzare, mediante tecnologie sostenibili, la tradizione.

Il conduttore mostra le varie fasi della produzione e raccolta delle mele, con un approfondimento destinato agli innovativi sistemi introdotti per le fasi della conservazione e del trasporto delle mele.