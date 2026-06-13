Serata in musica su Rai 1. Sabato 13 giugno, dalle ore 21:25 circa, parte Una Voce per Padre Pio 2026. L’evento, come da tradizione, si svolge in diretta da Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina.

Una Voce per Padre Pio 2026, la conduttrice è Mara Venier

Una Voce per Padre Pio raggiunge, quest’anno, la ventisettesima edizione. Dal 2000, infatti, è trasmessa sulla rete ammiraglia della TV di Stato ed è divenuta, oramai, una certezza dei palinsesti di giugno di Rai 1. Alla conduzione è confermata Mara Venier, che ha debuttato al timone del format nel 2021 e che raggiunge, nel 2026, il traguardo della sesta edizione consecutiva da presentatrice.

La regia della serata è affidata a Roberto Croce. È possibile vedere il concerto anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play. Domenica 5 luglio, inoltre, la kermesse è riproposta, in replica, nel pomeriggio di Rai 1.

Alla serata è associata una raccolta fondi

Una Voce per Padre Pio 2026 non è soltanto un evento musicale, ma anche benefico. Come da tradizione, il format è abbinato a una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus. Esso sostiene le iniziative dell’organizzazione Una Voce per Padre Pio, realizzate sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole, oltre che nei Paesi in via di sviluppo in Africa. Coloro che volessero partecipare alla raccolta fondi possono inviare un sms o chiamare il numero solidale 45531.

Una Voce per Padre Pio 2026, il cast

Sul palco di Una Voce per Padre Pio sono protagonisti alcuni grandi artisti della scena musicale italiana, che eseguono alcuni dei loro brani più noti con il supporto dell’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Fra i protagonisti dello show vi sono, in primis, alcuni cantanti che da anni partecipano al format. Stiamo parlando di Al Bano e Orietta Berti, capaci di vendere rispettivamente 25 milioni e 16 milioni di dischi nel mondo. A seguire presenziano Fausto Leali, vincitore del Premio alla Carriera nell’ultimo Festival di Sanremo, e Anna Oxa, autrice di brani come Ti lascerò, Un’emozione da poco e Quando nasce un amore.

Altri cantanti che partecipano a Una Voce per Padre Pio di quest’anno sono Amii Stewart, Fabrizio Moro, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini, reduce dall’esperienza di conduttrice dell’adventure game The Unknown Fino all’ultimo bivio, in onda su Rai 2. Le performance musicali si alternano a momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.