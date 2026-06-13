Domenica 14 giugno, su Rai 1, parte il ciclo estivo di Linea Verde. La trasmissione mantiene, anche nella bella stagione, il medesimo obiettivo di sempre: raccontare le bellezze del nostro paese.

Linea Verde 14 giugno, chi sono i conduttori

Ad accompagnare il pubblico per tutta la durata dell’estate, con Linea Verde di domenica 14 giugno, ci sono Margherita Granbassi e Tinto. La prima è un volto noto del format, avendo già condotto la versione invernale partita lo scorso settembre. Il secondo, invece, è al debutto nel programma, dopo aver guidato, per tutto l’inverno, lo spin off Linea Verde Italia, in onda a mezzogiorno il sabato.

Linea Verde prende il via alle ore 12:20 circa e gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora. Le puntate sono fruibili, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il cuore della Toscana

Al centro di Linea Verde di domenica c’è la Toscana. Il punto di partenza, nel format, è rappresentato dal complesso termale di San Casciano ai Bagni, uno dei patrimoni più preziosi lasciati in eredità dall’antica civiltà degli Etruschi.

La tappa successiva del viaggio è posta presso il Palazzo Comunale di San Casciano dei Bagni, dove hanno modo di vedere i reperti archeologici che, insieme ad iscrizioni in etrusco e in latino, offrono una preziosa testimonianza delle popolazioni passate.

Il racconto di Linea Verde di domenica 14 giugno procede verso Pienza, città patrimonio Unesco immersa nelle colline della Val d’Orcia, e Cetona nella Valdichiana Senese. Un borgo, quest’ultimo, caratterizzato per le case in pietra e i vicoli e dominato dall’artigianato, legato soprattutto all’antica arte della creazione delle candele.

Nella Val d’Orcia, i conduttori entrano in un’azienda agricola poco distante da Pienza, dove hanno la possibilità di gustare eccellenze locali come il pecorino di Pienza ed il vino Nobile di Montepulciano, primo vino italiano a ottenere, nel 1980, il riconoscimento di Denominazione di Origine Controllata.

Linea Verde 14 giugno, la tradizione leggendaria del Teatro Povero

A Linea Verde di domenica, Tinto e Margherita Granbassi ammirano una grande tenuta agricola vicino a Castiglione del Lago. Il viaggio giunge al termine a Monticchiello. Si tratta di un piccolo borgo composto da appena 200 abitanti posto a poca distanza da Pienza. Nel paese è coltivata ancora oggi la tradizione leggendaria del Teatro Povero. Il progetto raggiunge quest’anno il 60esimo anniversario e trasforma, ogni estate, il comune in un palcoscenico a cielo aperto.