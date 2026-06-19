Stasera in tv sabato 20 giugno 2026
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Stasera in TV sabato 20 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
20 Giugno 2026 4 Minuti di lettura
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La programmazione televisiva del fine settimana offre una selezione ricca e variegata, perfetta per soddisfare i gusti di tutta la famiglia, tra grandi competizioni sportive internazionali, show di intrattenimento cult e prime visioni cinematografiche. Potete consultare i palinsesti completi e sempre aggiornati direttamente sul portale di Rai 1 per scoprire tutti i dettagli della serata.

Stasera in TV sabato 20 giugno 2026, Rai

  • Rai 1: Germania – Costa D’avorio (21:20 – 00:15) – Sport. Grande appuntamento con il calcio internazionale e la diretta della sfida tra due nazionali blasonate.

  • Rai 2: I Peccati Di Mio Marito (21:20 – 23:00) – Intrattenimento. Un appassionante thriller televisivo che tiene il pubblico col fiato sospeso tra segreti e inganni familiari.

  • Rai 3: Piedone a Hong Kong (21:25 – 23:20) – Film (Prima Tv). L’indimenticabile Bud Spencer nei panni del celebre commissario Rizzo, impegnato in un’indagine ad alto tasso di azione in Oriente.

  • Rai Storia: Prove sepolte – le avventure dell’archeologia (21:20 – 22:11) – Documentari. Un affascinante viaggio documentaristico alla scoperta dei reperti antichi e dei misteri dimenticati della storia.

  • Rai 5: Tosca (21:15 – 23:40) – Ragazzi E Musica. Una sontuosa rappresentazione della celebre opera lirica di Giacomo Puccini, tra passione, dramma e arie immortali.

  • Rai Premium: Amore Criminale – Storie Di Femminicidio (21:10 – 23:05) – Intrattenimento. Programma di servizio e denuncia sociale che ricostruisce con delicatezza e rigore documentaristico storie di cronaca nera.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5: La promessa (21:44 – 22:45) – Serie TV. Nuovi appassionanti episodi ricchi di intrighi, passioni e colpi di scena per la seguitissima soap opera spagnola.

  • Italia 1: Ciao darwin (21:21 – 01:24) – Intrattenimento. Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano il divertentissimo e scanzonato show antropologico con la sfida tra due categorie umane.

  • Rete 4: Sulle ali dell’avventura (21:29 – 23:54) – Film. La commovente storia di un padre scienziato e di suo figlio uniti nel progetto di salvare una specie protetta di oche selvatiche.

  • La7: Scoprendo Forrester (21:15 – 00:00) – Film. Sean Connery interpreta un solitario scrittore premio Pulitzer che instaura un profondo legame di amicizia con un giovane talento della letteratura.

  • La7d: Ti ripresento i tuoi (21:10 – 23:05) – Film. Una brillante e movimentata commedia incentrata sulle complesse e spesso esilaranti dinamiche di un insolito ritrovo familiare.

  • TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30 – 23:00) – Intrattenimento. La sfida culinaria itinerante si sposta in una nuova località italiana per decretare il miglior ristorante della zona.

  • Nove: Delitti in famiglia (21:30 – 23:45) – Mondo E Tendenze. Serie di inchieste giornalistiche che approfondisce i casi di cronaca nera più eclatanti avvenuti tra le mura domestiche.

  • 20: Mr. Nice Guy (21:21 – 23:14) – Film. L’icona delle arti marziali Jackie Chan interpreta un cuoco televisivo che si ritrova suo malgrado coinvolto in una pericolosa guerra tra gang.

  • Rai 4: Venom (21:15 – 23:15) – Film. Tom Hardy interpreta il giornalista Eddie Brock, che acquisisce superpoteri straordinari dopo essersi fuso con un simbionte alieno.

  • La5: Escandalo – Storia di un’ossessione (21:10 – 22:36) – Serie TV. Una tormentata e intensa serie drammatica incentrata su una relazione travolgente, segnata da segreti e proibizioni.

I film di questa sera in tv sabato 20 giugno 2026

  • Elizabeth Harvest (Ventidue, 21:18): Un thriller fantascientifico in cui una giovane sposa scopre che nella lussuosa villa del marito scienziato si nascondono inquietanti esperimenti di clonazione.

  • Alcesti (Rai 5, 21:23): L’adattamento cinematografico e teatrale della celebre tragedia greca classica focalizzato sul profondo e drammatico sacrificio d’amore della protagonista.

  • Un boss sotto stress (Twentyseven, 21:10): Robert De Niro e Billy Crystal in una divertente commedia dove un potente boss mafioso si affida alle cure di uno psicologo esaurito.

  • Liberi (Tv2000, 21:05): Un’intensa pellicola drammatica italiana che esplora le seconde opportunità della vita e le rinascite personali attraverso le vicende incrociate dei protagonisti.

  • 007 – Zona pericolo (Iris, 21:15): Timothy Dalton indossa i panni del celeberrimo agente segreto James Bond, impegnato in una pericolosa missione tra l’Europa e l’Afghanistan.

  • Immaturi (Sky Cinema, 21:15): Un gruppo di ex compagni di liceo ormai quarantenni si ritrova costretto da un vizio burocratico a sostenere nuovamente l’esame di maturità.

  • La magnifica Lillian Hall (Sky Cinema, 21:15): Un toccante dramma psicologico interpretato da Jessica Lange che esplora la vita e il declino professionale di una leggendaria attrice teatrale.

I film su Sky sabato 20 giugno 2026

  • Above Suspicion (Sky Cinema Uno, 21:15)

    Un giovane agente dell’FBI appena trasferito in una cittadina di provincia avvia una rischiosa relazione clandestina con una donna del posto che gli fa da informatrice.

  • Quei bravi ragazzi (Sky Cinema Due, 21:15)

    Il capolavoro di Martin Scorsese ripercorre la violenta ascesa e la successiva caduta criminale di Henry Hill all’interno della mafia italo-americana di New York.

  • Una notte da leoni (Sky Cinema Collection, 21:15)

    Tre amici si risvegliano in una suite di Las Vegas dopo un addio al celibato senza alcun ricordo della notte precedente e con lo sposo misteriosamente scomparso.

  • Troppo Napoletano (Sky Cinema Family, 21:00)

    Una commedia romantica che racconta la simpatica storia d’amore tra un timido ragazzino dei quartieri popolari di Napoli e una sua coetanea della Napoli bene.

  • Kraven – Il cacciatore (Sky Cinema Action, 21:00)

    L’adrenalinico film d’azione basato sul celebre personaggio della Marvel racconta le origini e la metamorfosi del letale e spietato cacciatore Sergei Kravinoff.

  • La valle dei sorrisi (Sky Cinema Suspense, 21:00)

    Un misterioso thriller psicologico in cui un ispettore di polizia si ritrova a indagare su una serie di eventi inquietanti all’interno di una comunità apparentemente idilliaca.

  • Andiamo a quel paese (Sky Cinema Comedy, 21:00)

    Ficarra e Picone interpretano due amici disoccupati che lasciano la città per trasferirsi in un piccolo paese della Sicilia, dove escogitano un bizzarro stratagemma economico.

  • My Mother’s Wedding (Sky Cinema Romance, 21:00)

    Tre sorelle dalle vite sentimentali molto complicate si riuniscono nella casa di famiglia per partecipare al terzo matrimonio della loro eccentrica madre.

  • Nour (Sky Cinema Drama, 21:00)

    Un medico impegnato nei soccorsi a Lampedusa tenta in ogni modo di salvare e proteggere una giovanissima bambina sopravvissuta a un drammatico naufragio in mare.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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