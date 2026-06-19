La programmazione televisiva del fine settimana offre una selezione ricca e variegata, perfetta per soddisfare i gusti di tutta la famiglia, tra grandi competizioni sportive internazionali, show di intrattenimento cult e prime visioni cinematografiche. Potete consultare i palinsesti completi e sempre aggiornati direttamente sul portale di Rai 1 per scoprire tutti i dettagli della serata.
Stasera in TV sabato 20 giugno 2026, Rai
-
Rai 1: Germania – Costa D’avorio (21:20 – 00:15) – Sport. Grande appuntamento con il calcio internazionale e la diretta della sfida tra due nazionali blasonate.
-
Rai 2: I Peccati Di Mio Marito (21:20 – 23:00) – Intrattenimento. Un appassionante thriller televisivo che tiene il pubblico col fiato sospeso tra segreti e inganni familiari.
-
Rai 3: Piedone a Hong Kong (21:25 – 23:20) – Film (Prima Tv). L’indimenticabile Bud Spencer nei panni del celebre commissario Rizzo, impegnato in un’indagine ad alto tasso di azione in Oriente.
-
Rai Storia: Prove sepolte – le avventure dell’archeologia (21:20 – 22:11) – Documentari. Un affascinante viaggio documentaristico alla scoperta dei reperti antichi e dei misteri dimenticati della storia.
-
Rai 5: Tosca (21:15 – 23:40) – Ragazzi E Musica. Una sontuosa rappresentazione della celebre opera lirica di Giacomo Puccini, tra passione, dramma e arie immortali.
-
Rai Premium: Amore Criminale – Storie Di Femminicidio (21:10 – 23:05) – Intrattenimento. Programma di servizio e denuncia sociale che ricostruisce con delicatezza e rigore documentaristico storie di cronaca nera.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
-
Canale 5: La promessa (21:44 – 22:45) – Serie TV. Nuovi appassionanti episodi ricchi di intrighi, passioni e colpi di scena per la seguitissima soap opera spagnola.
-
Italia 1: Ciao darwin (21:21 – 01:24) – Intrattenimento. Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano il divertentissimo e scanzonato show antropologico con la sfida tra due categorie umane.
-
Rete 4: Sulle ali dell’avventura (21:29 – 23:54) – Film. La commovente storia di un padre scienziato e di suo figlio uniti nel progetto di salvare una specie protetta di oche selvatiche.
-
La7: Scoprendo Forrester (21:15 – 00:00) – Film. Sean Connery interpreta un solitario scrittore premio Pulitzer che instaura un profondo legame di amicizia con un giovane talento della letteratura.
-
La7d: Ti ripresento i tuoi (21:10 – 23:05) – Film. Una brillante e movimentata commedia incentrata sulle complesse e spesso esilaranti dinamiche di un insolito ritrovo familiare.
-
TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30 – 23:00) – Intrattenimento. La sfida culinaria itinerante si sposta in una nuova località italiana per decretare il miglior ristorante della zona.
-
Nove: Delitti in famiglia (21:30 – 23:45) – Mondo E Tendenze. Serie di inchieste giornalistiche che approfondisce i casi di cronaca nera più eclatanti avvenuti tra le mura domestiche.
-
20: Mr. Nice Guy (21:21 – 23:14) – Film. L’icona delle arti marziali Jackie Chan interpreta un cuoco televisivo che si ritrova suo malgrado coinvolto in una pericolosa guerra tra gang.
-
Rai 4: Venom (21:15 – 23:15) – Film. Tom Hardy interpreta il giornalista Eddie Brock, che acquisisce superpoteri straordinari dopo essersi fuso con un simbionte alieno.
-
La5: Escandalo – Storia di un’ossessione (21:10 – 22:36) – Serie TV. Una tormentata e intensa serie drammatica incentrata su una relazione travolgente, segnata da segreti e proibizioni.
I film di questa sera in tv sabato 20 giugno 2026
-
Elizabeth Harvest (Ventidue, 21:18): Un thriller fantascientifico in cui una giovane sposa scopre che nella lussuosa villa del marito scienziato si nascondono inquietanti esperimenti di clonazione.
-
Alcesti (Rai 5, 21:23): L’adattamento cinematografico e teatrale della celebre tragedia greca classica focalizzato sul profondo e drammatico sacrificio d’amore della protagonista.
-
Un boss sotto stress (Twentyseven, 21:10): Robert De Niro e Billy Crystal in una divertente commedia dove un potente boss mafioso si affida alle cure di uno psicologo esaurito.
-
Liberi (Tv2000, 21:05): Un’intensa pellicola drammatica italiana che esplora le seconde opportunità della vita e le rinascite personali attraverso le vicende incrociate dei protagonisti.
-
007 – Zona pericolo (Iris, 21:15): Timothy Dalton indossa i panni del celeberrimo agente segreto James Bond, impegnato in una pericolosa missione tra l’Europa e l’Afghanistan.
-
Immaturi (Sky Cinema, 21:15): Un gruppo di ex compagni di liceo ormai quarantenni si ritrova costretto da un vizio burocratico a sostenere nuovamente l’esame di maturità.
-
La magnifica Lillian Hall (Sky Cinema, 21:15): Un toccante dramma psicologico interpretato da Jessica Lange che esplora la vita e il declino professionale di una leggendaria attrice teatrale.
I film su Sky sabato 20 giugno 2026
-
Above Suspicion (Sky Cinema Uno, 21:15)
Un giovane agente dell’FBI appena trasferito in una cittadina di provincia avvia una rischiosa relazione clandestina con una donna del posto che gli fa da informatrice.
-
Quei bravi ragazzi (Sky Cinema Due, 21:15)
Il capolavoro di Martin Scorsese ripercorre la violenta ascesa e la successiva caduta criminale di Henry Hill all’interno della mafia italo-americana di New York.
-
Una notte da leoni (Sky Cinema Collection, 21:15)
Tre amici si risvegliano in una suite di Las Vegas dopo un addio al celibato senza alcun ricordo della notte precedente e con lo sposo misteriosamente scomparso.
-
Troppo Napoletano (Sky Cinema Family, 21:00)
Una commedia romantica che racconta la simpatica storia d’amore tra un timido ragazzino dei quartieri popolari di Napoli e una sua coetanea della Napoli bene.
-
Kraven – Il cacciatore (Sky Cinema Action, 21:00)
L’adrenalinico film d’azione basato sul celebre personaggio della Marvel racconta le origini e la metamorfosi del letale e spietato cacciatore Sergei Kravinoff.
-
La valle dei sorrisi (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un misterioso thriller psicologico in cui un ispettore di polizia si ritrova a indagare su una serie di eventi inquietanti all’interno di una comunità apparentemente idilliaca.
-
Andiamo a quel paese (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Ficarra e Picone interpretano due amici disoccupati che lasciano la città per trasferirsi in un piccolo paese della Sicilia, dove escogitano un bizzarro stratagemma economico.
-
My Mother’s Wedding (Sky Cinema Romance, 21:00)
Tre sorelle dalle vite sentimentali molto complicate si riuniscono nella casa di famiglia per partecipare al terzo matrimonio della loro eccentrica madre.
-
Nour (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un medico impegnato nei soccorsi a Lampedusa tenta in ogni modo di salvare e proteggere una giovanissima bambina sopravvissuta a un drammatico naufragio in mare.