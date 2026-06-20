Domenica 21 giugno, su Canale 5, torna con una nuova puntata il format Melaverde. Al centro della trasmissione c’è, ancora una volta, il racconto della tradizione, della cultura e delle bellezze naturalistiche del nostro paese.

Melaverde puntata 21 giugno, alla scoperta della Lessinia

Alla conduzione di Melaverde torna, anche questa settimana, la coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due, come sempre, si dividono e viaggiano alla scoperta di altrettante zone italiane. La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Hidding, a Melaverde del 21 giugno, va alla scoperta della Lessinia, altopiano montuoso che è situato a nord di Verona. Durante il viaggio, la conduttrice incontra numerosi ospiti, che raccontano la loro storia. La prima è Benedetta, da sempre innamorata dei cavalli Bardigiani. La sua vita è cambiata per sempre quando è scattato il grande amore per la pecora brogna, una razza locale che è a rischio estinzione.

Le altre storie ambientate nella Lessinia

Sempre in Lessinia, la padrona di casa dialoga con Cristina. Anch’essa alleva le pecore brogne ma anche gli alpaca e la peculiarità principale della sua attività consiste nella fase di colorazione della lana, che avviene con l’uso di tinture naturali.

Poi c’è Federico, che invece ha deciso di reintrodurre, nella zona, l’allevamento delle capre. Per farlo, insieme al padre e alla sorella, ha puntato sulle razze Camosciate delle Alpi e Murciane, dalle quali realizza dei deliziosi formaggi.

Il viaggio di Ellen Hidding termina con la storia di Laura, che ha deciso di tramandare un’attività che la sua famiglia porta avanti da quattro generazioni e che è legata all’allevamento delle Pezzate Rosse.

Melaverde puntata 21 giugno, il Grana Padano di Montagna

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 21 giugno, dedica l’intera narrazione al Grana Padano DOP, ovvero il formaggio a Denominazione d’Origine Protetta più consumato al mondo. Il conduttore racconta la storia di tale prodotto. All’interno del Consorzio, negli anni Settanta, ha preso forma l’esperienza dei caseifici trentini che, restando parte della grande famiglia del Grana Padano, hanno scelto di valorizzare ancora di più il proprio contesto di montagna.

Nasce, fra le vallate alpine e prealpine del Trentino, il Grana Padano di Montagna. Il presentatore ammira tutte le fasi della produzione, che avviene seguendo i ritmi della tradizione, fedelmente seguiti ancora oggi da 17 caseifici locali. Venuto racconta che fondamentale, per dare al formaggio il suo sapore inconfondibile, è la stagionatura, che avviene nelle grotte scavate nel cuore della montagna.