La programmazione televisiva per la serata di oggi offre un’ampia scelta che spazia dalle dirette dei grandi eventi sportivi internazionali all’approfondimento giornalistico, fino a imperdibili prime visioni e grandi classici del cinema. Per scoprire tutti i dettagli dei palinsesti, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV domenica 21 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Belgio – Iran (20:35 – 23:15) – Sport. Le grandi emozioni del calcio internazionale in diretta con la sfida tra la selezione belga e quella iraniana.
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Rai 2: Elsbeth (21:00 – 21:50) – Serie TV. Un nuovo avvincente episodio ricco di ironia e indagini investigative per l’anticonformista avvocatessa.
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Rai 3: PresaDiretta Estate (21:15 – 23:15) – Informazione (Prima Tv). Riccardo Iacona torna con i suoi reportage giornalistici incentrati sull’attualità e sulla politica.
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Rai Premium: Delitti ai Caraibi (21:33 – 22:41) – Serie TV (Prima Tv). Le indagini poliziesche si complicano tra gli spettacolari paesaggi dell’isola di Martinica.
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Rai Storia: Alberi, che meraviglia! (21:20 – 22:16) – Documentari. Un documentario naturalistico che esplora lo straordinario patrimonio forestale e l’importanza vitale degli alberi.
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Rai 5: Sol Gabetta e Simon Rattle a Baden-Baden (21:15 – 22:15) – Ragazzi E Musica. Grande esecuzione concertistica classica con interpreti e direttori d’orchestra di fama internazionale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Racconto di una notte (21:21 – 22:46) – Serie TV (Prima Tv). Nuovi drammatici risvolti sentimentali e segreti svelati nel corso dell’appassionante puntata serale.
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Italia 1: My Spy – La citta’ eterna (21:29 – 23:42) – Film. L’agente della CIA JJ e la giovane Sophie si ritrovano nel cuore di un complotto internazionale a Roma.
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Rete 4: Scontro tra Titani (21:08 – 23:12) – Film. L’epico viaggio di Perseo, figlio di Zeus, per combattere le forze del male e salvare la città di Argo dal Kraken.
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La7: In Onda (20:35 – 22:00) – Informazione. Il talk show di approfondimento quotidiano analizza le notizie calde della politica nazionale e internazionale.
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La7d: Coliazione da Tiffany (21:35 – 23:40) – Film. L’intramontabile capolavoro con Audrey Hepburn nei panni della stravagante e romantica Holly Golightly nella New York degli anni Sessanta.
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TV8: Jumanji (21:45 – 23:35) – Film. Un misterioso gioco da tavolo prende magicamente vita scatenando animali feroci e imprevisti nella realtà di due ragazzi.
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Nove: La Corrida (21:30 – 00:50) – Intrattenimento. I dilettanti allo sbaraglio si esibiscono davanti al pubblico pronti a ricevere applausi o sonori fischi con pentole e campanacci.
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20: The Reef – Intrappolate (21:21 – 22:53) – Film. Un gruppo di amiche in vacanza per un’escursione in kayak deve lottare per la sopravvivenza contro uno spietato squalo bianco.
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Iris: Alien (21:14 – 23:37) – Film. L’equipaggio della nave spaziale Nostromo si ritrova a dover fronteggiare una letale e terrificante creatura extraterrestre.
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Cine34: Grandi Magazzini (21:15 – 00:30) – Film. Un cast stellare della comicità italiana dà vita a una serie di esilaranti episodi ambientati in un affollato centro commerciale.
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Rai 4: Sacco e Vanzetti (21:24 – 23:29) – Film. La drammatica ricostruzione storica del processo e della condanna ingiusta subita dai due anarchici italiani negli Stati Uniti.
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La5: Il mistero della casa del tempo (21:10 – 22:55) – Film. Un ragazzino orfano scopre un mondo di magia nella casa dello zio e deve trovare un orologio nascosto tra le mura.
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Top Crime: Maigret e la vendita all’asta (21:13 – 23:20) – Film (Prima Tv). Il celebre commissario nato dalla penna di Georges Simenon indaga su un misterioso delitto legato a un’asta d’arte.
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DMAX: Deadliest Catch (21:15 – 22:50) – Mondo E Tendenze (Prima Tv). I coraggiosi capitani delle imbarcazioni affrontano le acque gelide del Mare di Bering per la pesca dei granchi.
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Sky Investigation: Law & Order: Special Victims Unit (21:15 – 22:00) – Serie TV. La squadra speciale della polizia affronta un nuovo e delicato caso per difendere le vittime di violenza.
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Sky Serie: House of the Dragon (21:15 – 22:25) – Serie TV. Prosegue l’epica e spietata lotta dinastica all’interno della famiglia Targaryen per il controllo del Trono di Spade.
I film di questa sei in tv domenica 21 giugno 2026
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Le regole della casa del sidro (Ventidue, 21:15): Un giovane cresciuto in un orfanotrofio decide di uscire nel mondo per fare nuove esperienze lavorative e sentimentali.
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Kiss the Chef – Una vacanza a sorpresa (La5, 21:10): Una divertente e leggera commedia romantica ambientata nel mondo culinario tra equivoci e ricette d’amore.
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Isolation – Pericolo alle Bahamas (Twentyseven, 21:15): Un thriller estivo ad alta tensione incentrato sulla difficile vacanza di una coppia che si trasforma in un incubo.
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Scuola di polizia 3: Tutto da rifare (Italia 2, 21:11): Gli strampalati agenti della polizia tornano in azione per salvare la loro storica accademia dalla chiusura definitiva.
I film su Sky domenica 21 giugno 2026
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Non così vicino (Sky Cinema Uno, 21:15)
Tom Hanks interpreta un vedovo scontroso la cui vita viene stravolta dall’arrivo di una vivace famiglia di vicini di casa.
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Le vele scarlatte (Sky Cinema Due, 21:15)
Un’intensa e poetica pellicola drammatica che racconta la crescita e i sogni di una giovane donna sullo sfondo del primo dopoguerra.
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Una notte da leoni 2 (Sky Cinema Collection, 21:15)
I quattro storici amici si ritrovano a Bangkok per un nuovo matrimonio ma si risvegliano senza ricordi in una situazione surreale.
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Stardust (Sky Cinema Family, 21:00)
Un giovane si avventura in un regno magico per raccogliere una stella caduta che ha assunto le sembianze di una ragazza.
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The Accountant (Sky Cinema Action, 21:00)
Ben Affleck interpreta un genio della matematica con la sindrome di Asperger che lavora come contabile per pericolose organizzazioni criminali.
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Mona Lisa and the Blood Moon (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Una ragazza dotata di insoliti poteri soprannaturali riesce a fuggire da un manicomio e tenta di rifarsi una vita a New Orleans.
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Ma cosa ci dice il cervello (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Paola Cortellesi interpreta una timida impiegata ministeriale che in realtà è un’agente segreto pronta a vendicare i torti subiti dai suoi amici.
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Quel mostro di suocera (Sky Cinema Romance, 21:00)
Jennifer Lopez e Jane Fonda si sfidano a colpi di dispetti in una divertente commedia sulle tensioni tra nuora e suocera.
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A.C.A.B. (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un crudo ritratto incentrato sulle vite personali e professionali di un gruppo di agenti della squadra mobile del reparto celere.
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Above Suspicion (Sky Cinema, 21:15)
Un giovane agente federale avvia una rischiosa relazione clandestina con una donna del posto scelta per fargli da informatrice.
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Quei bravi ragazzi (Sky Cinema, 21:15)
Il capolavoro cinematografico diretto da Martin Scorsese ripercorre la violenta ascesa e la caduta di una banda di mafiosi italo-americani.