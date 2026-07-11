Domenica 12 luglio va in onda, su Canale 5, una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione prende il via alle ore 11:50 circa.

Melaverde 12 luglio, protagonista la Valbelluna

Al timone di Melaverde, anche domenica 12 luglio, torna la coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. L’appuntamento è preceduto da Le Storie di Melaverde, in onda sempre sulla rete ammiraglia dalle 10:30 circa e che ripropone alcuni dei migliori servizi andati in onda nelle passate edizioni.

Maleverde del 12 luglio, in onda anche in streaming su Mediaset Infinity, porta i conduttori alla scoperta di due diverse zone del nostro paese, con un itinerario all’insegna delle bellezze naturali e culturali.

Hidding, nella puntata, dà spazio alla Valbelluna, territorio situato all’interno della provincia di Belluno.

Le storie di coloro che hanno scelto di abitare la valle

Ellen Hidding, durante Melaverde di domenica 12 luglio, racconta le storie di coloro che hanno scelto di rimanere nella Valbelluna, portando avanti tradizioni secolari e attività di famiglie. È il caso di Lionello, che dialogando con la padrona di casa spiega in che modo sta portando avanti l’attività di una birreria che è nata oramai più di un secolo fa ma che, ancora oggi, rappresenta un punto di riferimento per l’intera valle.

A seguire, durante l’appuntamento, la conduttrice dialoga con Giacomo. Quest’ultimo, adottando alcune delle tecnologie più moderne, ha deciso di coniugare l’innovazione alla tradizione, dando così vita a un allevamento biologico.

Con Veronica si parla delle tantissime eccellenze casearie che da sempre contraddistinguono la Valbelluna. Fra queste c’è lo Schiz, formaggio fresco a pasta molle realizzato con latte vaccino intero non salato e che va consumato quasi esclusivamente cotto.

Infine, il viaggio di Hidding giunge al termine in compagnia di Alessandra, che con i suoi racconti è una delle custodi del patrimonio culturale locale.

Melaverde 12 luglio, Vincenzo Venuto racconta la trasformazione di una ex miniera di ferro

Vincenzo Venuto, a Melaverde di domenica 12 luglio, raggiunge la Lombardia e inizia il proprio viaggio da una ex miniera di ferro. Un luogo ricco di storia, che oggi si è trasformato nel luogo utilizzato per la stagionatura di uno dei formaggi simbolo della zona.

A seguire si parla con Mauro, Francesca e Thomas, che portano avanti un allevamento di vacche di Razza Bruna Italiana. Manuela e Matteo, invece, hanno deciso di gestire uno storico ristorante di montagna. Infine, Venuto incontra Matteo, che affina la sua birra in una grotta scavata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.