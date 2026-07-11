L’11 e il 18 luglio sono in onda, su TV8 e Sky Uno in prima serata, le due puntate dell’RDS Summer Festival 2026. Si tratta della kermesse musicale organizzata dall’emittente radiofonica RDS.

RDS Summer Festival 2026, i momenti migliori della serie di concerti realizzati nelle scorse settimane

L’RDS Summer Festival, in onda l’11 e il 18 luglio, non è proposto in diretta. Le due puntate, infatti, contengono una selezione dei migliori momenti avvenuti sul palco della kermesse durante le quattro tappe disputate nelle scorse settimane.

La prima tappa si è svolta a Genova, presso Piazza della Vittoria, il 14 giugno. Il secondo appuntamento si è verificato il 20 giugno nel Piazzale Fellini di Rimini. Una settimana più tardi, invece, il festival musicale si è spostato in Piazza Vittorio Emanuele II di Monopoli. Il gran finale è avvenuto solamente pochi giorni fa, il 4 luglio, presso lo Stadio Monteponi di Iglesias.

I conduttori e la programmazione tv

Sul palco dell’RDS Summer Festival, in qualità di conduttori, hanno partecipato alcuni fra gli speaker più conosciuti dell’emittente radiofonica. A Genova, in particolare, i presentatori erano Roberta Lanfranchi e Filippo Ferrario. A Rimini a fare gli onori di casa sono stati Anna Pettinelli e Leo Di Bello. Quest’ultimo ha calcato il palco anche di Monopoli, affiancato da Petra Loreggian. Infine, a Iglesias hanno partecipato Filippo Ferrario e Rossella Brescia.

Le due serate con l’RDS Summer Festival 2026 sono proposte sia a pagamento che in chiaro. Sia la puntata dell’11 che quella del 18 luglio prendono il via alle ore 21:25 circa, su TV8 e su Sky Uno. In streaming, inoltre, è possibile seguire la manifestazione canora mediante l’applicazione Sky Go e l’emittente Now TV.

RDS Summer Festival 2026, il cast

Molto ricco il cast degli artisti che si sono esibiti durante le quattro tappe dell’RDS Summer Festival 2026. Fra gli altri, i conduttori hanno accolto Achille Lauro, Anna, Annalisa, Benji & Fede, Ditonellapiaga, Emma, Gaia e Madame. A loro si uniscono altri protagonisti della musica italiana, ovvero Mr. Rain, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Anche lo scorso anno TV8 e Sky Uno avevano trasmesso, sempre in due serate precedentemente registrate, l’RDS Summer Festival. Analizzando i dati degli ascolti sulla rete in chiaro, il 19 luglio l’appuntamento aveva tenuto compagnia a 256 mila telespettatori, con una share del 2,9%. La seconda puntata, proposta sette giorni più tardi, ha registrato un leggero incremento nell’Auditel, tenendo compagnia a 355 mila italiani con una share del 3,1%.