Cosa vedere stasera in TV, domenica 12 luglio 2026? La prima serata propone divulgazione, serie TV, inchieste, cinema e comicità. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento con la serie turca Racconto di una notte.

Tra le altre proposte ci sono Elsbeth su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, il finale di stagione di Delitti ai Tropici su Rete 4, lo spettacolo di Max Angioni Anche meno su Italia 1, il film Ultimatum alla Terra su TV8 e I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza . Alberto Angela accompagna il pubblico in un viaggio tra scienza, natura, tecnologia e nuove scoperte.

– . Alberto Angela accompagna il pubblico in un viaggio tra scienza, natura, tecnologia e nuove scoperte. Canale 5, ore 21:20 – Racconto di una notte . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.

– . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth . Tre nuovi episodi della terza stagione della serie crime interpretata da Carrie Preston.

– . Tre nuovi episodi della terza stagione della serie crime interpretata da Carrie Preston. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui .

– . Rete 4, ore 21:35 – Delitti ai Tropici . Gli ultimi due episodi della quarta stagione della serie crime.

– . Gli ultimi due episodi della quarta stagione della serie crime. Italia 1, ore 21:20 – Anche meno. Lo spettacolo comico di Max Angioni tra ironia, vita quotidiana e riflessioni generazionali.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.

– – Divulgazione con Alberto Angela. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Serie TV crime, tre episodi della terza stagione.

– – Serie TV crime, tre episodi della terza stagione. Rai 3, ore 21:20 – Report Estate – Attualità e inchieste.

– – Attualità e inchieste. Rai 4, ore 21:20 – Fire Country – Tre episodi della quarta stagione della serie.

– – Tre episodi della quarta stagione della serie. Rai 5, ore 21:20 – Il divorzio di Andrea – Documentario.

– – Documentario. Rai Movie, ore 21:10 – Soldato blu – Film western con Candice Bergen e Peter Strauss.

– – Film western con Candice Bergen e Peter Strauss. Rai Premium, ore 21:20 – Il velo nuziale – Film romantico.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:35 – Delitti ai Tropici – Finale della quarta stagione della serie crime.

– – Finale della quarta stagione della serie crime. Canale 5, ore 21:20 – Racconto di una notte – Serie turca, nuovi episodi.

– – Serie turca, nuovi episodi. Italia 1, ore 21:20 – Anche meno – Spettacolo comico con Max Angioni.

– – Spettacolo comico con Max Angioni. 20, ore 21:10 – Renegades – Commando d’assalto – Film d’azione con J.K. Simmons e Sullivan Stapleton.

– – Film d’azione con J.K. Simmons e Sullivan Stapleton. Iris, ore 21:15 – Vittoria e Abdul – Film biografico con Judi Dench.

– – Film biografico con Judi Dench. Twentyseven, ore 21:10 – Babe va in città – Commedia per tutta la famiglia.

– – Commedia per tutta la famiglia. La5, ore 21:10 – Uno stalker dal passato – Film thriller.

– – Film thriller. Cine34, ore 21:00 – Loro chi? – Commedia con Marco Giallini ed Edoardo Leo.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Diaz – Non pulire questo sangue – Film diretto da Daniele Vicari.

– – Film diretto da Daniele Vicari. TV8, ore 21:45 – Ultimatum alla Terra – Film di fantascienza con Keanu Reeves e Jennifer Connelly.

– – Film di fantascienza con Keanu Reeves e Jennifer Connelly. Nove, ore 21:30 – I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico.

– – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico. Cielo, ore 21:20 – Blood Father – Film d’azione con Mel Gibson.

– – Film d’azione con Mel Gibson. La7 Cinema, ore 21:15 – The Hours – Film drammatico con Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep.

I film di stasera in TV domenica 12 luglio 2026

Ultimatum alla Terra – TV8, ore 21:45. Un alieno arriva sulla Terra con un messaggio decisivo per il futuro dell’umanità.

– TV8, ore 21:45. Un alieno arriva sulla Terra con un messaggio decisivo per il futuro dell’umanità. Diaz – Non pulire questo sangue – La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

– La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Soldato blu – Rai Movie, ore 21:10. Un soldato e una giovane donna cercano di sopravvivere nel pieno delle guerre indiane.

– Rai Movie, ore 21:10. Un soldato e una giovane donna cercano di sopravvivere nel pieno delle guerre indiane. Renegades – Commando d’assalto – 20, ore 21:10. Un gruppo di Navy SEAL scopre un tesoro nascosto durante una missione nei Balcani.

– 20, ore 21:10. Un gruppo di Navy SEAL scopre un tesoro nascosto durante una missione nei Balcani. Vittoria e Abdul – Iris, ore 21:15. La regina Vittoria instaura un’amicizia inattesa con un giovane servitore indiano.

– Iris, ore 21:15. La regina Vittoria instaura un’amicizia inattesa con un giovane servitore indiano. Blood Father – Cielo, ore 21:20. Un ex detenuto cerca di proteggere la figlia da una banda criminale.

– Cielo, ore 21:20. Un ex detenuto cerca di proteggere la figlia da una banda criminale. The Hours – La7 Cinema, ore 21:15. Tre donne, vissute in epoche diverse, sono unite dal romanzo La signora Dalloway.

– La7 Cinema, ore 21:15. Tre donne, vissute in epoche diverse, sono unite dal romanzo La signora Dalloway. Loro chi? – Cine34, ore 21:00. Un uomo viene truffato da un abile trasformista e decide di mettersi sulle sue tracce.

I film su Sky Cinema domenica 12 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Monsieur Aznavour . Il film racconta la vita e la carriera del celebre cantautore francese Charles Aznavour.

– . Il film racconta la vita e la carriera del celebre cantautore francese Charles Aznavour. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Interstellar . Il capolavoro di Christopher Nolan con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

– . Il capolavoro di Christopher Nolan con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sonic – Il film . Avventura per tutta la famiglia ispirata al celebre videogioco.

– . Avventura per tutta la famiglia ispirata al celebre videogioco. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Point Break – Punto di rottura . Action con rapine, surf ed emozioni estreme.

– . Action con rapine, surf ed emozioni estreme. Sky Cinema Comedy, ore 21:15 – Quo Vado?. La commedia campione d’incassi con Checco Zalone.

Stasera in TV, domenica 12 luglio: la scelta migliore

Chi ama la divulgazione può seguire Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre gli appassionati di serie hanno a disposizione Elsbeth su Rai 2, Delitti ai Tropici su Rete 4 e Racconto di una notte su Canale 5.

Per una serata all’insegna della comicità ci sono Anche meno con Max Angioni su Italia 1 e I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove. Tra i film spiccano Ultimatum alla Terra su TV8, Diaz – Non pulire questo sangue su La7, Interstellar su Sky Cinema Collection e Quo Vado? su Sky Cinema Comedy.