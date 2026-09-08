Martedì 8 settembre parte, con la 1° giornata, la nuova stagione di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Sono quattro le italiane protagoniste: la Roma, l’Inter, il Napoli e il Como.

Champions League 1° giornata programmazione tv, gli incontri del martedì e mercoledì

La 1° giornata di Champions League parte l’8 settembre con le prime due compagini italiane protagoniste. Dalle ore 21:00 parte il fischio di inizio del faccia a faccia tra il Real Madrid e l’Inter. Si tratta di un impegno subito molto impegnativo per i nerazzurri, che nella trasferta allo Stadio Bernabeu ha la possibilità di misurarsi con una Big del calcio mondiale. L’incontro è proposto su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli inviati a bordocampo sono Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Mercoledì 9 settembre, dalle ore 21:00, scende in campo il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo un avvio un po’ complicato di campionato, gli Azzurri accolgono allo Stadio Diego Armando Maradona l’Arsenal vincitrice dello scorso campionato inglese. Il faccia a faccia è trasmesso in diretta solamente su Amazon Prime Video, con la telecronaca che è curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo, in qualità di inviati, ci sono Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Le partite del giovedì

La 1° giornata di Champions League, per le squadre italiane, entra nel vivo nella giornata di giovedì. Dalle 18:45, la Roma di Gianpiero Gasperini, fra le più in forma dell’intera Serie A, affronta la difficile trasferta turca contro il Fenerbahce. È possibile vedere la partita solamente su Sky, nei canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con il commento curato da Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Gli inviati sono Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

L’ultima italiana a scendere in campo è il Como di Cesc Fabregas. Per il debutto assoluto nella massima competizione calcistica europea il team accoglie i tedeschi del Lipsia, in un match che sembra essere alla portata dei padroni di casa. Per seguire l’incontro è necessario sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Il commento è di Riccardo Gentile e Massimo Gobbi, mentre gli inviati sono Marco Demicheli e Nicolò Omini.

Champions League 1° giornata programmazione tv, la messa in onda in chiaro su TV8

Come avvenuto già nella passata edizione, infine, TV8 è protagonista in chiaro della programmazione tv di Champions League. Sulla rete del digitale terrestre è possibile seguire uno dei migliori match del mercoledì con protagoniste squadre internazionali. La scelta, il 9 settembre, è ricaduta su Liverpool-Atletico Madrid, raccontata al grande pubblico dalle voci di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.