Sabato 26 settembre, su Rai 1, vanno in onda Azzurro Storie di Mare e Linea Verde Italia. La prima trasmissione è guidata da Beppe Convertini, la seconda da Monica Caradonna con Tinto.

Azzurro Storie di Mare Linea Verde Italia 26 settembre, le Marche

Al centro di Azzurro Storie di Mare al via alle 11:30 ci sono le Marche a partire da Fano, dove Beppe Convertini salpa a bordo di un motopeschereccio insieme a un pescatore locale con il quale è approfondito il settore della pesca. Il padrone di casa, per approfondire la cultura della città, intervista Eleonora Storoni, presidente Pro Loco Fano, sul ruolo dell’associazione nella tutela delle tradizioni cittadine. Nel Caffè del Porto degusta La Moretta di Fano, tipica bevanda calda dei pescatori a base di caffè e liquirizia, e passeggia nel quartiere El Gugul, caratteristico e storico quartiere dei pescatori.

Il format, fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, propone un focus su un’altra tradizione, ovvero il Panbiscò, simbolo della panificazione italiana.

Azzurro Storie di Mare Linea Verde Italia 26 settembre, i piatti tipici

Ad Azzurro Storie di Mare del 26 settembre ci si sposta a Gradara, nell’entroterra pesarese, borgo medievale analizzato grazie all’intervento di Tiziano Marchetti, presidente della Pro Loco locale. Sulla costa, a Mondolfo, Beppe Convertini con Matteo Mazzanti (Pro Loco Marotta) e Massimo Papolini (Pro Loco Mondolfo) gustano i piatti tipici locali, fra cui i garagoi, molluschi di mare celebrati da decenni nel territorio con una sagra. Sul molo, presso il Circolo dei pescatori di Marotta, il conduttore dialoga con Antonino La Spina (presidente Unione Nazionale Pro Loco Italiane) e Marco Silla (presidente UNPLI Marche), per fare il punto sul ruolo che attualmente hanno le Pro Loco nel nostro paese. Il viaggio termina in barca, sulle note di un gruppo folkloristico locale.

Il viaggio di Monica Caradonna e Tinto

Alle 12:25, sempre su Rai 1, va in onda la seconda puntata stagionale di Linea Verde Italia con Monica Caradonna e Tinto. Al centro della narrazione ci sono Brunico e la Val Pusteria, territori da sempre legati allo sport, fra tutti l’hockey su ghiaccio. Lungo il Torrente Aurino è mostrato un progetto di rinaturalizzazione che unisce la tutela della biodiversità, la sicurezza del territorio e il monitoraggio dell’acqua. A Predoi è visitata un’antica miniera di rame oggi riconvertita e, poi, sono raccontati i progetti di reinserimento lavorativo dedicati a persone in difficoltà.

Fra gli ospiti della puntata ci sono Nadine Ellecosta e Jan Laner, atleti che accompagnano gli spettatori alla scoperta dei 40 km di tracciati dedicati alla mountain bike di Plan de Corones. Infine è raccontata la storia di Giulia Neri, illustratrice che ha lasciato Bologna per trasferirsi qui e fondare il Ripido Festival, capace di accogliere, ogni anno, migliaia di visitatori.