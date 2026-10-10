Domenica 11 ottobre, su Canale 5, torna con una nuova puntata Melaverde. La trasmissione è visibile, come tutte le settimane, a partire dalle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 11 ottobre, la puntata visibile anche in streaming

Al timone di Melaverde torna, anche domenica 11 ottobre, la coppia formata da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding, che da anni accompagna ogni settimana i telespettatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro paese dal punto di vista naturalistico, delle tradizioni e della cultura.

L’appuntamento odierno è preceduto da Le Storie di Melaverde, format che racchiude alcuni dei migliori servizi proposti nelle passate edizioni della trasmissione, ed è fruibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Le Cinque Terre

Ellen Hidding, a Melaverde dell’11 ottobre, raggiunge la Liguria. In particolare, il suo viaggio si concentra sulle Cinque Terre, ovvero fra le località più conosciute e apprezzate della regione a livello nazionale e internazionale.

La conduttrice, con il suo viaggio, propone l’obiettivo di raccontare un lato diverso da quello solito: non solo turismo, dunque, ma zona che vanta tradizioni antiche come quella dell’agricoltura. Un’attività, quest’ultima, che da tempo è praticata mediante i terrazzamenti, i muretti a secco e, ovviamente, le vigne.

Fra le storie raccontate durante la puntata c’è quella dello Sciacchetrà. Si tratta di un vino molto pregiato che è prodotto esclusivamente in questa zona e che vanta il marchio DOP, ovvero Denominazione di Origine Protetta. Un focus è proposto anche su un’antica tecnica che prevede l’immersione dell’uva all’interno di acque salate.

Non solo agricoltura, ma anche artigianato. A Melaverde dell’11 ottobre è raccontata la storia di una famiglia che da tempo trasforma porcellana, gres e terracotta in opere d’arte ispirate all’identità delle Cinque Terre.

Melaverde puntata 11 ottobre, l’Alta Val Maira

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde di oggi, è in Alta Val Maira, situata all’interno della provincia di Cuneo. Si tratta di un luogo che da sempre è legato in maniera indissolubile all’allevamento, in quanto in primavera e fino ad autunno inoltrato sono accolte in alpeggio le vacche di Razza Piemontese.

In primis il padrone di casa incontra Matteo, un giovane allevatore che affianca il padre e che per lavoro ha scelto di utilizzare i droni. Irma e il marito, invece, tutti gli anni portano il propri animali a oltre 2000 mila metri di altezza. Infine le telecamere entrano in un’osteria che dal 1935 punta tutto sui sapori locali.