Stasera in TV, domenica 18 ottobre 2026, Rai 1 propone l’evento speciale Alberto Angela racconta Giulio Cesare, mentre Canale 5 torna con nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte. Rai 2 trasmette The Rookie, Rai 3 dedica la serata all’approfondimento con PresaDiretta, Rete 4 conferma Fuori dal coro e Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside. Su La7 spazio a In onda, TV8 trasmette Italia’s Got Talent e Nove torna con Che tempo che fa.

Programmi TV di domenica 18 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Alberto Angela racconta Giulio Cesare . Serata evento dal Colosseo dedicata alla vita, alle imprese e all’eredità storica di Giulio Cesare.

– . Serata evento dal Colosseo dedicata alla vita, alle imprese e all’eredità storica di Giulio Cesare. Rai 2, ore 21:00 – The Rookie . La serie con Nathan Fillion prosegue con gli episodi La rete e La maledizione , in prima visione Rai.

– . La serie con Nathan Fillion prosegue con gli episodi e , in prima visione Rai. Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Processo ai social . Riccardo Iacona conduce una puntata dedicata al rapporto tra giovani e piattaforme social, tra rischi, responsabilità e conseguenze sulla società.

– . Riccardo Iacona conduce una puntata dedicata al rapporto tra giovani e piattaforme social, tra rischi, responsabilità e conseguenze sulla società. Rete 4, ore 21:33 – Fuori dal coro . Mario Giordano conduce il programma di approfondimento tra politica, economia, cronaca e inchieste.

– . Mario Giordano conduce il programma di approfondimento tra politica, economia, cronaca e inchieste. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi 89, 90 e 91 della prima stagione.

– . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi 89, 90 e 91 della prima stagione. Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside . Nuovo appuntamento con le inchieste e gli approfondimenti realizzati dagli inviati del programma.

– . Nuovo appuntamento con le inchieste e gli approfondimenti realizzati dagli inviati del programma. La7, ore 20:35 – In onda . Marianna Aprile e Luca Telese conducono il talk dedicato all’attualità politica, con ospiti, interviste e confronti.

– . Marianna Aprile e Luca Telese conducono il talk dedicato all’attualità politica, con ospiti, interviste e confronti. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent . Terza puntata della quattordicesima stagione, con concorrenti pronti a mostrare il proprio talento davanti ai giudici.

– . Terza puntata della quattordicesima stagione, con concorrenti pronti a mostrare il proprio talento davanti ai giudici. Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con la seconda puntata della stagione, affiancato da Luciana Littizzetto, tra grandi interviste e attualità.

– . Fabio Fazio torna con la seconda puntata della stagione, affiancato da Luciana Littizzetto, tra grandi interviste e attualità. Rai 4, ore 21:20 – To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti . Thriller con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn, ambientato a Baltimora durante la caccia a un pericoloso assassino.

– . Thriller con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn, ambientato a Baltimora durante la caccia a un pericoloso assassino. Rai 5, ore 21:18 – Salvatore Giuliano . Il film di Francesco Rosi ripercorre la vicenda del bandito siciliano e il contesto politico e sociale del dopoguerra.

– . Il film di Francesco Rosi ripercorre la vicenda del bandito siciliano e il contesto politico e sociale del dopoguerra. Rai Movie, ore 21:10 – Milano Palermo – Il ritorno. Thriller poliziesco con Giancarlo Giannini e Raoul Bova, seguito di Palermo Milano – Solo andata.

Stasera su Rai 1: Alberto Angela racconta Giulio Cesare

Rai 1 propone dalle 21:30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare, una serata speciale dedicata a uno dei personaggi più influenti della storia antica. Il programma è ambientato nella prestigiosa cornice del Colosseo, luogo simbolo della Roma imperiale.

Alberto Angela ripercorre la vita di Giulio Cesare, le sue imprese militari, il ruolo nella crisi della Repubblica romana e l’eredità politica lasciata ai secoli successivi. Il racconto unisce ricostruzione storica, divulgazione e approfondimento, con particolare attenzione agli avvenimenti che hanno trasformato Roma.

La serata offre al pubblico un viaggio nella storia dell’antichità, attraverso i luoghi, i protagonisti e le decisioni che hanno reso Cesare una figura centrale nella memoria europea.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone dalle 21:21 Racconto di una notte, la soap turca che continua a seguire le vicende di Mahir e Canfeza, protagonisti di una storia d’amore segnata da segreti familiari, vendette e ostacoli.

La serata comprende tre episodi in prima visione, il numero 89, seguito alle 22:18 dal 90 e alle 23:15 dal 91. La programmazione permette così al pubblico di seguire diversi sviluppi della storia nel corso della stessa serata.

La soap continua a intrecciare sentimenti e conflitti tra le famiglie, mettendo i protagonisti davanti a nuove scelte. Prima degli episodi, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone dalle 21:00 The Rookie, serie poliziesca statunitense con Nathan Fillion. La serata comprende due episodi dell’ottava stagione in prima visione Rai.

Il primo episodio, La rete, segue il team di Garza impegnato a indagare su un sistema di comunicazione di nuova generazione. Il caso mette alla prova gli investigatori, chiamati a individuare i responsabili e a ricostruire una vicenda complessa.

Alle 21:50 segue La maledizione, sesto episodio della stagione. La serie continua a mescolare indagini, azione e relazioni tra i protagonisti.

Al termine, alle 22:40, Rai 2 trasmette La Domenica Sportiva, con risultati, analisi e approfondimenti sulle principali partite del fine settimana.

Stasera su Rai 3: PresaDiretta – Processo ai social

Rai 3 propone alle 21:20 una nuova puntata di PresaDiretta, condotta da Riccardo Iacona. L’inchiesta della serata, intitolata Processo ai social, affronta il rapporto tra i giovani e le piattaforme digitali.

Il programma si concentra sull’influenza dei social network nella vita quotidiana, sulle conseguenze del loro utilizzo e sulle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche. Un tema particolarmente attuale, che coinvolge famiglie, scuole e istituzioni.

Attraverso reportage, testimonianze e approfondimenti, la trasmissione affronta una delle questioni più dibattute degli ultimi anni. La serata prosegue con Un giorno in Pretura.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 18 ottobre 2026 spiccano To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti su Rai 4, Salvatore Giuliano su Rai 5, Milano Palermo – Il ritorno su Rai Movie, Barry Seal – Una storia americana su Iris e Run All Night – Una notte per sopravvivere sul canale 20.

In seconda serata, La7 trasmette The Social Network, il film diretto da David Fincher dedicato alla nascita di Facebook, mentre Rai 3 prosegue con Un giorno in Pretura.

I film su Sky Cinema domenica 18 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – La guerra dei mondi. Steven Spielberg dirige Tom Cruise nell’adattamento del romanzo di H.G. Wells. Un padre separato cerca di proteggere i propri figli durante una devastante invasione aliena.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Living. Dramma con Bill Nighy, ambientato nella Londra del 1952. Un funzionario pubblico, dopo aver ricevuto una diagnosi drammatica, decide di cambiare il modo in cui affronta la vita.

Sky Cinema Stories, ore 23:05 – Invictus – L’invincibile. Clint Eastwood dirige Morgan Freeman e Matt Damon in un film dedicato a Nelson Mandela e alla Coppa del Mondo di rugby del 1995, simbolo di riconciliazione per il Sudafrica.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Sympathy for the Devil. Thriller con Nicolas Cage e Joel Kinnaman. Un uomo viene costretto a guidare la propria automobile sotto la minaccia di un passeggero armato.

Sky Cinema Suspense, ore 22:35 – Mr. Vendetta. Il film diretto da Park Chan-wook inaugura la celebre trilogia della vendetta, raccontando una vicenda segnata da disperazione, violenza e conseguenze imprevedibili.