Domenica 4 ottobre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è proposta dalle ore 11:50 circa ed è preceduta, come di consueto, da Le Storie di Melaverde, programma che propone una selezione dei migliori servizi mai proposti nella storia del format.

Melaverde puntata 4 ottobre, la Riviera dei Cedri

Alla conduzione di Melaverde di oggi, il cui appuntamento è fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione streaming Mediaset Infinity, torna la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due si separano e visitano due differenti zone del nostro paese, alla scoperta dei segreti, delle tradizioni e delle bellezze naturali italiane.

Hidding, durante la puntata odierna, raggiunge la Calabria. In particolare, le telecamere ammirano la Riviera dei Cedri, fra le zone più apprezzate e visitate della regione. La padrona di casa si concentra soprattutto sul territorio compreso tra Santa Maria del Cedro e Scalea.

Il cedro protagonista

Ellen Hidding, a Melaverde di domenica, effettua una narrazione che ha come unico, grande protagonista il cedro. Si tratta di un frutto prezioso, capace di unire storia, cultura mediterranea, tradizione agricola e innovazione.

In primis sono visitati i cedreti e da qui sono spiegate le tecniche necessarie per coltivare questa pianta tanto delicata quanto fondamentale, perché capace di restituire un prodotto che è un’eccellenza unica al mondo. Un approfondimento è dedicato alle nuove tecnologie che permettono di proteggere il raccolto e produrre energia pulita. Un focus è proposto anche sul legame che tale frutto ha con la comunità ebraica.

Infine, la padrona di casa ha la possibilità di gustare alcuni prodotti deliziosi realizzati con tale frutto, dai canditi fino alle bevande.

Melaverde puntata 4 ottobre, la Val Taleggio

Venuto, a Melaverde di oggi, raggiunge le montagne bergamasche. Fra queste alture è situata la Val Taleggio, località che ha come proprio simbolo lo Strachìtunt Val Taleggio, prodotto che ha ricevuto il marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP).

La trasmissione ricostruisce la filiera produttiva che porta sulle tavole dei consumatori questo formaggio, dedicando ampio spazio alla lavorazione delle due cagliate, una alla mattina e una alla sera. Una tecnica, questa, che ha origini antiche e che contribuisce alla nascita dell’erborinato naturale.

Il conduttore, infine, incontra le persone che hanno scelto di rimanere in questi luoghi e portare avanti la tradizione del Taleggio, che ha permesso alla Valle di essere conosciuta a livello nazionale e non solo.