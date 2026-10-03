Stasera in tv domenica 4 ottobre 2026
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Stasera in TV domenica 4 ottobre 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Ottobre 2026 3 Minuti di lettura
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Stasera in TV, domenica 4 ottobre 2026, Rai 1 dedica la serata a San Francesco con l’evento Francesco, il Santo di tutti, mentre Canale 5 propone nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte. Rai 2 punta sulla serie The Rookie, Rai 3 trasmette PresaDiretta, Rete 4 torna con Fuori dal coro e Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside. Su La7 spazio a In onda, TV8 trasmette calcio europeo e Nove sceglie Comedy Match.

Programmi TV di domenica 4 ottobre 2026

  • Rai 1, ore 20:35San Francesco il Cantico. Roberto Benigni è protagonista della serata evento dedicata alla figura di San Francesco.
  • Rai 1, ore 21:55Francesco, il Santo di tutti. Evento in diretta dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi.
  • Rai 2, ore 21:00The Rookie. La serie poliziesca torna con l’episodio Spionaggio a Praga, seguito alle 21:50 dall’episodio Cambiamenti.
  • Rai 3, ore 21:20PresaDiretta. Il programma di Riccardo Iacona affronta temi sociali, economici e politici attraverso inchieste e reportage.
  • Rete 4, ore 21:30Fuori dal coro. Mario Giordano conduce il talk di approfondimento tra attualità, politica, economia e cronaca.
  • Canale 5, ore 21:21Racconto di una notte. La soap turca prosegue in prima serata con nuove tensioni tra Mahir e Canfeza.
  • Italia 1, ore 21:13Le Iene presentano: Inside. Approfondimenti, inchieste e storie raccontate dagli inviati del programma.
  • La7, ore 20:35In onda. Il talk del weekend affronta i principali temi dell’attualità con ospiti e collegamenti.
  • TV8, ore 20:35Portogallo-Norvegia. In diretta la partita della UEFA Nations League, seguita in seconda serata dal film The Equalizer – Il vendicatore.
  • Nove, ore 21:30Comedy Match. Serata di intrattenimento e comicità con sfide, ospiti e momenti leggeri.
  • Rai Movie, ore 21:10Out of Sight. Crime sentimentale con George Clooney e Jennifer Lopez.
  • Rai Premium, ore 21:20Doc – Nelle tue mani. Replica degli episodi della quarta stagione della fiction con Luca Argentero.
  • Cielo, ore 21:15The Amazing Mr. Blunden. Film fantastico con atmosfere misteriose e familiari.
  • La7, ore 22:00Il processo di Norimberga. Film storico dedicato a una delle pagine giudiziarie più importanti del Novecento.

Stasera su Rai 1: Francesco, il Santo di tutti

Rai 1 dedica la serata del 4 ottobre 2026 a San Francesco. Dopo San Francesco il Cantico, con Roberto Benigni, la rete trasmette Francesco, il Santo di tutti, evento in diretta da Perugia e Assisi.

La serata celebra il Santo Patrono d’Italia con interventi, collegamenti e momenti di racconto pensati per unire spiritualità, cultura e memoria collettiva.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone dalle 21:21 Racconto di una notte. La soap turca torna in prima serata con nuovi episodi e con il rapporto tra Mahir e Canfeza sempre più segnato da discussioni, incomprensioni e scelte difficili.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Dopo la soap, la programmazione prosegue con un ulteriore appuntamento dedicato alla stessa serie.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone dalle 21:00 The Rookie. La serie con Nathan Fillion apre la serata con l’episodio Spionaggio a Praga, seguito da Cambiamenti e da un altro episodio in seconda serata.

Al centro del racconto ci sono nuove indagini e situazioni ad alta tensione per gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, tra azione, dinamiche di squadra e casi da risolvere.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 4 ottobre 2026 spiccano Out of Sight su Rai Movie, Il processo di Norimberga su La7, The Equalizer – Il vendicatore su TV8 in seconda serata e The Kingdom su Rete 4 in tarda serata. La programmazione propone inoltre cinema storico, crime e thriller per chi cerca un’alternativa agli eventi e ai talk della domenica sera.

I film su Sky Cinema domenica 4 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15Fatti vedere. Commedia italiana con Matilde Gioli e Asia Argento, ambientata nel mondo della psicoterapia online.

Sky Cinema Family, ore 21:00Ghostbusters. Il classico fantastico con gli acchiappafantasmi più celebri del cinema torna in prima serata.

Sky Cinema Action, ore 21:00The Rush – Corsa contro il tempo. Action thriller con Owen Wilson e Alan Ritchson, costruito intorno a una consegna urgente e pericolosa.

Sky Cinema Drama, ore 21:00What They Had. Dramma familiare con al centro una donna malata di Alzheimer e il ritorno dei figli nella casa d’origine.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00Hangman – Il gioco dell’impiccato. Thriller con Al Pacino e Karl Urban sulle tracce di un serial killer.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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