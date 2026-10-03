Stasera in TV, domenica 4 ottobre 2026, Rai 1 dedica la serata a San Francesco con l’evento Francesco, il Santo di tutti, mentre Canale 5 propone nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte. Rai 2 punta sulla serie The Rookie, Rai 3 trasmette PresaDiretta, Rete 4 torna con Fuori dal coro e Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside. Su La7 spazio a In onda, TV8 trasmette calcio europeo e Nove sceglie Comedy Match.

Programmi TV di domenica 4 ottobre 2026

Rai 1, ore 20:35 – San Francesco il Cantico . Roberto Benigni è protagonista della serata evento dedicata alla figura di San Francesco.

– . Roberto Benigni è protagonista della serata evento dedicata alla figura di San Francesco. Rai 1, ore 21:55 – Francesco, il Santo di tutti . Evento in diretta dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi.

– . Evento in diretta dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi. Rai 2, ore 21:00 – The Rookie . La serie poliziesca torna con l’episodio Spionaggio a Praga , seguito alle 21:50 dall’episodio Cambiamenti .

– . La serie poliziesca torna con l’episodio , seguito alle 21:50 dall’episodio . Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta . Il programma di Riccardo Iacona affronta temi sociali, economici e politici attraverso inchieste e reportage.

– . Il programma di Riccardo Iacona affronta temi sociali, economici e politici attraverso inchieste e reportage. Rete 4, ore 21:30 – Fuori dal coro . Mario Giordano conduce il talk di approfondimento tra attualità, politica, economia e cronaca.

– . Mario Giordano conduce il talk di approfondimento tra attualità, politica, economia e cronaca. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . La soap turca prosegue in prima serata con nuove tensioni tra Mahir e Canfeza.

– . La soap turca prosegue in prima serata con nuove tensioni tra Mahir e Canfeza. Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside . Approfondimenti, inchieste e storie raccontate dagli inviati del programma.

– . Approfondimenti, inchieste e storie raccontate dagli inviati del programma. La7, ore 20:35 – In onda . Il talk del weekend affronta i principali temi dell’attualità con ospiti e collegamenti.

– . Il talk del weekend affronta i principali temi dell’attualità con ospiti e collegamenti. TV8, ore 20:35 – Portogallo-Norvegia . In diretta la partita della UEFA Nations League, seguita in seconda serata dal film The Equalizer – Il vendicatore .

– . In diretta la partita della UEFA Nations League, seguita in seconda serata dal film . Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Serata di intrattenimento e comicità con sfide, ospiti e momenti leggeri.

– . Serata di intrattenimento e comicità con sfide, ospiti e momenti leggeri. Rai Movie, ore 21:10 – Out of Sight . Crime sentimentale con George Clooney e Jennifer Lopez.

– . Crime sentimentale con George Clooney e Jennifer Lopez. Rai Premium, ore 21:20 – Doc – Nelle tue mani . Replica degli episodi della quarta stagione della fiction con Luca Argentero.

– . Replica degli episodi della quarta stagione della fiction con Luca Argentero. Cielo, ore 21:15 – The Amazing Mr. Blunden . Film fantastico con atmosfere misteriose e familiari.

– . Film fantastico con atmosfere misteriose e familiari. La7, ore 22:00 – Il processo di Norimberga. Film storico dedicato a una delle pagine giudiziarie più importanti del Novecento.

Stasera su Rai 1: Francesco, il Santo di tutti

Rai 1 dedica la serata del 4 ottobre 2026 a San Francesco. Dopo San Francesco il Cantico, con Roberto Benigni, la rete trasmette Francesco, il Santo di tutti, evento in diretta da Perugia e Assisi.

La serata celebra il Santo Patrono d’Italia con interventi, collegamenti e momenti di racconto pensati per unire spiritualità, cultura e memoria collettiva.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone dalle 21:21 Racconto di una notte. La soap turca torna in prima serata con nuovi episodi e con il rapporto tra Mahir e Canfeza sempre più segnato da discussioni, incomprensioni e scelte difficili.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Dopo la soap, la programmazione prosegue con un ulteriore appuntamento dedicato alla stessa serie.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone dalle 21:00 The Rookie. La serie con Nathan Fillion apre la serata con l’episodio Spionaggio a Praga, seguito da Cambiamenti e da un altro episodio in seconda serata.

Al centro del racconto ci sono nuove indagini e situazioni ad alta tensione per gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, tra azione, dinamiche di squadra e casi da risolvere.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 4 ottobre 2026 spiccano Out of Sight su Rai Movie, Il processo di Norimberga su La7, The Equalizer – Il vendicatore su TV8 in seconda serata e The Kingdom su Rete 4 in tarda serata. La programmazione propone inoltre cinema storico, crime e thriller per chi cerca un’alternativa agli eventi e ai talk della domenica sera.

I film su Sky Cinema domenica 4 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Fatti vedere. Commedia italiana con Matilde Gioli e Asia Argento, ambientata nel mondo della psicoterapia online.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Ghostbusters. Il classico fantastico con gli acchiappafantasmi più celebri del cinema torna in prima serata.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Rush – Corsa contro il tempo. Action thriller con Owen Wilson e Alan Ritchson, costruito intorno a una consegna urgente e pericolosa.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – What They Had. Dramma familiare con al centro una donna malata di Alzheimer e il ritorno dei figli nella casa d’origine.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Hangman – Il gioco dell’impiccato. Thriller con Al Pacino e Karl Urban sulle tracce di un serial killer.