Dai genitori di Chiara Poggi, che intervengono pubblicamente dopo un lungo silenzio, al cast di DOC-Nelle tue mani. Sono numerosi gli ospiti che intervengono in tv domenica 4 ottobre.

Ospiti tv domenica 4 ottobre, chi c’è a Domenica In

A Domenica In del 4 ottobre Mara Venier accoglie i Pooh, che intonano alcuni dei loro singoli più celebri e presentano il libro Banda nel vento. Lo spazio Amici miei, in cui una serie di vip danno vita a un talk, è interamente dedicato a Ballando con le stelle. A poche ore dalla prima puntata, Venier accoglie i concorrenti Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini e Jimmy Ghione, oltre alle custodi del tesoretto Simona Ventura e Francesca Fialdini, il co-conduttore Simone Di Pasquale e la tribuna del popolo Rossella Erra.

Nello spazio di attualità, Tommaso Cerno e Venier commentano il Delitto di Garlasco con Salvo Sottile, Rita Cavallaro e il Generale Luciano Garofano. Il co-conduttore Enzo Miccio commenta i principali trend di moda e Savino Zaba, per il Pranzo della domenica, arriva in Riviera Romagnola e dialoga con Mirko Casadei. In chiusura di puntata Mara Venier si collega con il Foro Italico di Roma per lanciare la nuova edizione di Tennis & Friends.

I protagonisti di Da noi a ruota libera

Durante Da noi a ruota libera, al via su Rai 1 dalle ore 17:20 circa, Francesca Fialdini dedica ampio spazio a Ballando con le stelle. A tal proposito intervista Carolyn Smith, da anni presidente della giuria e insieme alla quale è effettuato un bilancio a poche ore dalla fine della prima puntata, andata in onda su Rai 1 il 3 ottobre. A seguite sono intervistati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che tutti i mercoledì sono fra i protagonisti di Tale e Quale Show.

Infine, la conduttrice raccoglie le dichiarazioni di tre degli attori di DOC-Nelle tue mani, fiction la cui quarta stagione è partita lo scorso giovedì, ottenendo degli ascolti molto positivi. Coloro che forniscono nuove anticipazioni sul proseguo della fiction sono Matilde Gioli e Marco Rossetti, da tempo nel cast della produzione, oltre alla new entry Cristina Marino.

Ospiti tv domenica 4 ottobre, chi c’è a Verissimo

Domenica 4 ottobre, dalle ore 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin dà il via a un nuovo appuntamento di Verissimo. Ad aprire la puntata c’è una lunga intervista a Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara Poggi, la ragazza vittima del cosiddetto Delitto di Garlasco. I due hanno scelto di apparire per la prima volta sul piccolo schermo dopo la chiusura del nuovo filone di indagini su Andrea Sempio.

Dopo l’esperienza con Super Karaoke, a Verissimo del 4 ottobre c’è Michelle Hunziker, che fra pochi giorni torna in tv con Zelig. Ampio spazio è dedicato a Filippo Bisciglia, protagonista dell’estate conducendo Temptation Island, e Licia Colò, per anni volto di Kilimangiaro. Infine è prevista la partecipazione di Sonia Bruganelli, in onda su Italia 1 con Come ti leggo Page a Vù.