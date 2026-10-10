Stasera in TV, domenica 11 ottobre 2026, Rai 1 propone il film tv Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, mentre Canale 5 torna con nuovi episodi di Racconto di una notte. Rai 2 punta sulla serie The Rookie, Rai 3 trasmette una nuova puntata di PresaDiretta, Rete 4 conferma Fuori dal coro e Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside. Su La7 spazio a In onda, TV8 trasmette Italia’s Got Talent e Nove apre la nuova stagione di Che tempo che fa.

Programmi TV di domenica 11 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte . Film tv in prima visione dedicato alla figura di Fratel Biagio Conte, interpretato da Alessio Vassallo .

– . Film tv in prima visione dedicato alla figura di Fratel Biagio Conte, interpretato da . Rai 2, ore 21:00 – The Rookie . In onda gli episodi Nessuna risorsa e Amara decisione , con nuove indagini e tensioni per la squadra del Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

– . In onda gli episodi e , con nuove indagini e tensioni per la squadra del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta . Riccardo Iacona conduce la puntata I soldi della sanità , dedicata a uno dei temi più delicati del dibattito pubblico.

– . Riccardo Iacona conduce la puntata , dedicata a uno dei temi più delicati del dibattito pubblico. Rete 4, ore 21:30 – Fuori dal coro . Mario Giordano guida il talk di approfondimento tra attualità, politica, economia, cronaca e storie dal territorio.

– . Mario Giordano guida il talk di approfondimento tra attualità, politica, economia, cronaca e storie dal territorio. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . La soap turca prosegue in prima TV con nuovi episodi della prima stagione, tra tensioni familiari, segreti e scelte difficili.

– . La soap turca prosegue in prima TV con nuovi episodi della prima stagione, tra tensioni familiari, segreti e scelte difficili. Italia 1, ore 21:11 – Le Iene presentano: Inside . Il programma propone inchieste, approfondimenti e storie raccontate con il linguaggio diretto degli inviati.

– . Il programma propone inchieste, approfondimenti e storie raccontate con il linguaggio diretto degli inviati. La7, ore 20:35 – In onda . Il talk del weekend affronta i principali temi dell’attualità con ospiti, interviste e collegamenti.

– . Il talk del weekend affronta i principali temi dell’attualità con ospiti, interviste e collegamenti. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent . In onda una serata dedicata al talent, tra esibizioni spettacolari, momenti emozionanti e performance sorprendenti.

– . In onda una serata dedicata al talent, tra esibizioni spettacolari, momenti emozionanti e performance sorprendenti. Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa . Fabio Fazio inaugura la nuova stagione del programma, con interviste, ospiti e racconto dell’attualità.

– . Fabio Fazio inaugura la nuova stagione del programma, con interviste, ospiti e racconto dell’attualità. Rai 4, ore 21:20 – The Gentlemen . Crime movie di Guy Ritchie, tra affari criminali, strategie, tradimenti e dialoghi dal ritmo brillante.

– . Crime movie di Guy Ritchie, tra affari criminali, strategie, tradimenti e dialoghi dal ritmo brillante. Rai 5, ore 21:20 – Il cattivo poeta . Film biografico dedicato agli ultimi anni di Gabriele d’Annunzio, con Sergio Castellitto.

– . Film biografico dedicato agli ultimi anni di Gabriele d’Annunzio, con Sergio Castellitto. Rai Movie, ore 21:10 – La nostra vita. Film drammatico di Daniele Luchetti con Elio Germano, racconto familiare e sociale ambientato a Roma.

Stasera su Rai 1: Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte

Rai 1 propone dalle 21:30 Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte. Il film tv racconta la storia di Fratel Biagio Conte, missionario laico palermitano che ha dedicato la propria vita agli ultimi, ai poveri e alle persone rimaste ai margini.

Il racconto segue la scelta radicale di Biagio, il suo percorso spirituale e la nascita di un progetto di accoglienza capace di lasciare un segno profondo. Prima del film, Rai 1 trasmette Reazione a catena weekend, Tg1 e Affari Tuoi.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone dalle 21:21 Racconto di una notte. La soap turca torna in prima serata con nuovi episodi in prima TV e con le vicende di Mahir, Canfeza e degli altri protagonisti sempre più segnate da tensioni, segreti e decisioni difficili.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Dopo i primi episodi, Canale 5 continua la programmazione della soap anche in seconda serata, mantenendo il racconto al centro della domenica televisiva Mediaset.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone dalle 21:00 The Rookie. La serie con Nathan Fillion apre la serata con l’episodio Nessuna risorsa, seguito da Amara decisione.

Le nuove indagini mettono alla prova gli agenti tra casi complessi, scelte personali e dinamiche di squadra. A seguire, Rai 2 trasmette Domenica Sportiva, con il racconto del fine settimana calcistico.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 11 ottobre 2026 spiccano Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte su Rai 1, The Gentlemen su Rai 4, Il cattivo poeta su Rai 5, La nostra vita su Rai Movie, Il cavaliere pallido su Iris e In questo mondo di ladri su Cine34. Su La7, dopo In onda, va in onda anche Il club delle prime mogli, mentre TV8 propone in seconda serata Io prima di te.

I film su Sky Cinema domenica 11 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Americana. Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema, tra tensione, azione e atmosfere contemporanee.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il Maestro. Film ambientato alla fine degli anni Ottanta, con al centro un giovane talento alle prese con sogni, pressioni e aspettative familiari.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il Ministero della Guerra Sporca. Action di Guy Ritchie ispirato a una storia vera, ambientato durante la Seconda guerra mondiale e costruito intorno a un’unità segreta impegnata contro la flotta tedesca.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Everest. Film d’avventura ispirato a fatti realmente accaduti, con due spedizioni travolte da una tempesta durante la scalata della montagna più alta del mondo.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Viaggio al centro della Terra. Avventura per famiglie con una spedizione scientifica che si trasforma in un viaggio straordinario sotto la superficie terrestre.

Sky Cinema Stories propone una serata dedicata al cinema d’autore e ai racconti più intensi, con titoli pensati per un pubblico alla ricerca di storie più intime e narrative.