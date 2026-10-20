Stasera in TV, mercoledì 21 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla musica con Il Volo – Uno per tutti. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 conferma Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il film Skyscraper. Su La7 spazio a Una giornata particolare, TV8 trasmette Bayern Monaco-Arsenal di UEFA Champions League e Nove propone Il tavolo di Che tempo che fa.

Programmi TV di mercoledì 21 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, tra imitazioni, trasformazioni e performance dedicate ai grandi protagonisti della musica.

– . Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, tra imitazioni, trasformazioni e performance dedicate ai grandi protagonisti della musica. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato a persone, progetti e storie capaci di raccontare le trasformazioni della società contemporanea.

– . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato a persone, progetti e storie capaci di raccontare le trasformazioni della società contemporanea. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli torna con nuovi appelli, casi di scomparsa, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende giudiziarie ancora aperte.

– . Federica Sciarelli torna con nuovi appelli, casi di scomparsa, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende giudiziarie ancora aperte. Rete 4, ore 21:34 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, tra ospiti, confronti e temi di attualità.

– . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, tra ospiti, confronti e temi di attualità. Canale 5, ore 21:20 – Il Volo – Uno per tutti . Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna con una nuova serata evento musicale da Palazzo Te a Mantova, con la conduzione di Amadeus.

– . Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna con una nuova serata evento musicale da Palazzo Te a Mantova, con la conduzione di Amadeus. Italia 1, ore 21:30 – Skyscraper . Action thriller con Dwayne Johnson e Neve Campbell, ambientato all’interno di un grattacielo tecnologico di Hong Kong devastato da un incendio.

– . Action thriller con Dwayne Johnson e Neve Campbell, ambientato all’interno di un grattacielo tecnologico di Hong Kong devastato da un incendio. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Caterina da Siena: la santa d’Italia . Aldo Cazzullo racconta una figura centrale della storia religiosa e culturale italiana.

– . Aldo Cazzullo racconta una figura centrale della storia religiosa e culturale italiana. TV8, ore 21:00 – Bayern Monaco-Arsenal . In diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera la partita di UEFA Champions League, preceduta da TV8 Football Night.

– . In diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera la partita di UEFA Champions League, preceduta da TV8 Football Night. Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa . Fabio Fazio conduce una serata tra ospiti, conversazioni informali, comicità e momenti di intrattenimento.

– . Fabio Fazio conduce una serata tra ospiti, conversazioni informali, comicità e momenti di intrattenimento. Rai 4, ore 21:20 – Film e thriller . Il canale propone la consueta programmazione dedicata al cinema di genere.

– . Il canale propone la consueta programmazione dedicata al cinema di genere. 20 Mediaset, ore 21:10 – The Accountant . Thriller con Ben Affleck, nei panni di un contabile dalle straordinarie capacità matematiche che lavora per organizzazioni criminali.

– . Thriller con Ben Affleck, nei panni di un contabile dalle straordinarie capacità matematiche che lavora per organizzazioni criminali. Iris, ore 21:15 – Full Metal Jacket . Il film di Stanley Kubrick racconta l’addestramento dei marines e gli orrori della guerra del Vietnam.

– . Il film di Stanley Kubrick racconta l’addestramento dei marines e gli orrori della guerra del Vietnam. TwentySeven, ore 21:15 – Una notte da leoni. Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, ambientata a Las Vegas durante un addio al celibato dalle conseguenze imprevedibili.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Tale e Quale Show 2026. Il varietà condotto da Carlo Conti continua a mettere alla prova i concorrenti, chiamati a trasformarsi in celebri cantanti italiani e internazionali.

Ogni partecipante deve riprodurre voce, movimenti e presenza scenica dell’artista assegnato. Le esibizioni vengono preparate con il supporto dei vocal coach, dei coreografi e dei professionisti del trucco e dei costumi, per ottenere trasformazioni il più possibile fedeli agli originali.

La puntata alterna spettacolo, musica dal vivo e giudizi della giuria, contribuendo ad aggiornare la classifica della competizione. Prima del varietà, Rai 1 trasmette Affari Tuoi, mentre in seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Il Volo – Uno per tutti

Canale 5 trasmette alle 21:20 Il Volo – Uno per tutti, una nuova serata evento dedicata alla musica del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Lo spettacolo, realizzato nella cornice di Palazzo Te a Mantova, è condotto da Amadeus e propone un repertorio che attraversa la tradizione melodica italiana, il pop e le interpretazioni più conosciute del gruppo.

La formula mette al centro la vocalità dei tre artisti, accompagnati dalla musica e da momenti di racconto. Il programma punta a unire un pubblico trasversale, dagli appassionati della musica lirico-pop agli spettatori affezionati ai grandi eventi musicali televisivi.

La serata arriva dopo La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Patù, la passione delle idee

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Patù, la passione delle idee, programma di approfondimento condotto da Roberto Inciocchi.

La trasmissione racconta persone, esperienze e iniziative capaci di trasformare idee in progetti concreti. Attraverso interviste e testimonianze, il programma affronta questioni legate all’attualità, alla cultura e ai cambiamenti della società.

Particolare attenzione viene dedicata al confronto tra esperienze differenti, offrendo uno spazio di riflessione sui temi contemporanei. L’appuntamento arriva dopo TG2 Post, mentre in seconda serata Rai 2 propone Radio2 Social Club.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca delle persone scomparse e all’approfondimento di casi irrisolti.

La puntata propone nuovi appelli delle famiglie, testimonianze, ricostruzioni e collegamenti, continuando a seguire vicende già affrontate nelle settimane precedenti.

Il programma mantiene un ruolo importante nel panorama dell’informazione televisiva grazie alla collaborazione con i telespettatori e alla possibilità di raccogliere segnalazioni utili alle ricerche. La serata si conclude con Tg3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: Skyscraper

Italia 1 propone alle 21:30 Skyscraper, film d’azione diretto da Rawson Marshall Thurber e interpretato da Dwayne Johnson e Neve Campbell.

Will Sawyer, ex agente dell’FBI ed esperto di sicurezza, viene incaricato di verificare i sistemi di protezione di un avveniristico grattacielo di Hong Kong. Quando l’edificio viene dato alle fiamme da un gruppo di criminali, l’uomo si ritrova accusato dell’attacco.

Per dimostrare la propria innocenza e salvare la famiglia rimasta intrappolata all’interno dell’edificio, Will deve affrontare una missione estremamente pericolosa, tra esplosioni, inseguimenti e spettacolari sequenze ad alta quota.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 21 ottobre 2026 spiccano Skyscraper su Italia 1, The Accountant sul canale 20, Full Metal Jacket su Iris e Una notte da leoni su TwentySeven.

In seconda serata, Italia 1 propone The Island, film fantascientifico diretto da Michael Bay con Ewan McGregor e Scarlett Johansson. Rete 4 trasmette invece La prova della verità dopo il programma di Bianca Berlinguer.

La programmazione offre alternative che spaziano dal cinema d’azione alla commedia, passando per il thriller psicologico e il cinema di guerra.

I film su Sky Cinema mercoledì 21 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Alla festa della rivoluzione. Film diretto da Arnaldo Catinari, con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi. La storia è ambientata a Fiume nel 1919, durante l’impresa guidata da Gabriele D’Annunzio, tra ideali rivoluzionari, intrighi e vendette.

Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Notting Hill. Commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant. Un libraio londinese incontra casualmente una famosa attrice americana, dando vita a una storia d’amore tanto improbabile quanto coinvolgente.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Compromessi sposi. Commedia italiana con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Due padri dalle personalità molto diverse cercano di impedire il matrimonio dei rispettivi figli.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Free Willy – Un amico da salvare. Film per famiglie che racconta l’amicizia tra Jesse, un ragazzino dal carattere ribelle, e Willy, un’orca tenuta in cattività.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Afterburn – Dopo l’apocalisse. Action ambientato in un mondo devastato da una tempesta solare, nel quale un gruppo di sopravvissuti affronta pericoli e missioni rischiose.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il codice da Vinci. Thriller di Ron Howard tratto dal romanzo di Dan Brown. Tom Hanks interpreta il professor Robert Langdon, coinvolto in un mistero legato al Louvre e a un’antica società segreta.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Fidanzata in affitto. Commedia con Jennifer Lawrence, protagonista di un’insolita proposta di lavoro che dà vita a situazioni imprevedibili e sentimenti inaspettati.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – A Good Person. Film drammatico diretto da Zach Braff, con Florence Pugh e Morgan Freeman. Una giovane donna deve affrontare le conseguenze di un tragico incidente e cercare una possibilità di riscatto.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno?. Commedia romantica incentrata su due persone nate nello stesso giorno che si incontrano e scoprono quanto le loro vite siano intrecciate.