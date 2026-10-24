Sabato 24 e domenica 25 ottobre, su Rai 1, sono protagoniste le Linee. Di seguito vi sveliamo le località raccontate nelle puntate dei vari format.

Linee 24 25 ottobre, Linea Verde Discovery apre il weekend

Il fine settimana con le Linee, su Rai 1, parte sabato 24 ottobre con il programma Linea Verde Discovery. Il format, in partenza alle ore 11:30 circa, è condotto da Livio Beshir, che questa settimana propone un focus sul volto più autentico dell’Alto Adige. Si tratta di un racconto che si allontana dai territori visitati dal turismo di massa, ma che ha come protagoniste le comunità locali che vivono in simbiosi con la natura. Il punto di partenza è presso il Lago di Valdurna, nella Val Sarentino, dove incontra i contadini che portano avanti le antiche tradizioni legate alla lavorazione del latte. Un mestiere antico che è riuscito a sopravvivere nei decenni, dando vita a una vera e propria economia del latte. Un focus, poi, è proposto sul Castel Tirolo e sui giardini botanici Trauttmansdorff.

Alle 12:00, su Rai 1, tocca a Linea Verde Start con Federico Quaranta. Il racconto si concentra su Ancona, punto di riferimento delle Marche e città che da sempre è legata al Mar Adriatico. Le telecamere della rete ammiraglia partono dalla Riviera e risalgono verso l’entroterra sino al Monte Conero. Lungo il tragitto sono ammirate delle bellezze naturalistiche e culturali, fra cui la chiesa romanica di Santa Maria in Portonovo, l’anfiteatro ed il porto.

Linea Verde Italia ad Avellino

L’appuntamento con le Linee di sabato 24 ottobre entra nel vivo con Linea Verde Italia, al via alle 12:20. Al timone torna la coppia formata da Tinto e da Monica Caradonna, che raggiungono oggi la Campania. La città analizzata nella puntata è Avellino, a partire dalla Cattedrale con il suo bellissimo organo. I conduttori vanno alla scoperta dell’eccellenza artigianale del ricamo a tombolo di Santa Paolina, per poi spostarsi nel suggestivo borgo di Calitri.

Presso il Lago di Conza è approfondita la biodiversità dell’Oasi WWF, oltre che la ricerca scientifica del Cnr-Isa sulle castagne del territorio. La zona, inoltre, è a lavoro su alcuni progetti che mirano a valorizzare l’ampio patrimonio culturale, fra cui la candidatura di Sant’Andrea di Conza e altri 25 comuni irpini a Capitale Italiana della Cultura 2027. Nella puntata non mancano le storie di eccellenze locali, come il lavoro di un’azienda di software di Bagnoli Irpino e la tutela della rara pecora bagnolese.

Linee 24 25 ottobre, Linea Verde di domenica

Domenica 25 ottobre, dalle 12:20, su Rai 1 va in onda Linea Verde. Al timone ci sono Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, che hanno la possibilità di ammirare le bellezze di Matera, in Basilicata. Una città, quest’ultima, che condivide con la città marocchina di Tétouan il riconoscimento di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Peppone, passeggiando per il centro storico, va alla scoperta dell’anima artigianale di Matera, dialogando con il ceramista Peppino Mitarotonda, lo scultore e disegnatore Raffaele Pentasuglia e l’artista Silvio Giordano. In seguito va alla scoperta della tradizione del pane, raccontando una realtà cooperativa cittadina volta all’inclusione di persone con disabilità.

Fabio Gallo racconta i Sassi di Matera, quartieri rupestri divenuti patrimonio Unesco e simbolo della città. Qui incontra la Scetta Band, simbolo della musica folkloristica, ed entra nel Palombaro Lungo, antica cisterna sotterranea nel centro cittadino. Infine, Margherita Granbassi percorre i sentieri che dalla città portano nel Parco delle Murge Materane attraverso la gravina sottostante il Sasso Caveoso e dialoga con il cuoco Francesco Abbondanza, custode delle tradizioni.