Cosa è successo nella puntata di venerdì 23 ottobre del Grande Fratello Vip? Fra una nuova eliminazione e una rissa sfiorata, di seguito vi sveliamo le dinamiche al centro della diretta proposta su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi con opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello Vip 23 ottobre, tutti contro Marina La Rosa

L’appuntamento del GF Vip è partito con la prova della voliera con protagonisti Danto e Provvedi, chiamati a vivere in pieno la vita dei volatili. I due hanno superato la sfida e sono diventati immuni. Dopo aver mostrato il bacio fra Piera e Roncaccia, nella puntata si è parlato a lungo delle tensioni che hanno coinvolto, negli scorsi giorni, Marina La Rosa.

La produzione aveva chiesto ai concorrenti di scegliere, insieme, cinque prodotti extra budget da acquistare nella spesa. La Rosa, per generare nervosismo, si è rifiutata di partecipare a tale iniziativa, impedendo così alla Casa di entrare in possesso degli alimenti extra. Il suo comportamento ha attirato le critiche, ma Marina non si è tirata indietro: “Sono una provocatrice da sempre perché mi diverte. Non sono venuta qui per trovare degli amici“. L’atteggiamento di La Rosa ha diviso anche le opinioniste: Cesara ha mostrato apprezzamento per le gesta della partecipante, mentre Lucarelli l’ha criticata perché, a suo dire, si sta impegnando per recitare la parte della cattiva.

La rissa sfiorata fra Belli e Roncaccia

Dopo una sorpresa per Jonathan, che ha potuto riabbracciare la mamma, al Grande Fratello Vip del 23 ottobre si è parlato della tensione fra Alex Belli, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Gli ultimi due, in particolare, hanno insinuato che il primo ci stia provando con Federica Morello, in una dinamica che l’attore aveva già proposto nella precedente edizione del reality. Belli, definito quest’anno un “concorrente da quattro soldi” da Lucarelli, ha invitato tutti a non mettere in discussione la sua carriera, per poi perdere le staffe. Dopo aver invitato la Provvedi a non immischiarsi nelle dinamiche altrui, l’attore ha attaccato Roncaccia e Piera, parlando di una “storia adolescenziale“.

Belli, alludendo alla sua partecipazione a Italia Show, ha criticando il collega: “Sapete che programma fa d’estate? Quello è una macchina da guerra e quando uscirà da qui non gliene fregherà assolutamente niente di Piera. Svegliati Piera“. Roncaccia, a questo punto, ha risposto per le rime: “Quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa sei stato te“. Alex, a questo punto, è andato su tutte le furie e i due sono arrivati faccia a faccia, sfiorando lo scontro fisico, evitato solo grazie al tempestivo intervento degli altri partecipanti della Casa. “Non permetto a nessuno di parlare della mia famiglia“, afferma Belli che minaccia: “La prossima volta che succederà io uscirò da qui“.

Grande Fratello Vip 23 ottobre, eliminato Giacomo

Durante il Grande Fratello Vip del 23 ottobre, Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto. Il concorrente meno votato e dunque eliminato è Giacomo. In seguito, in un clima di forte tensione, i partecipanti hanno svolto le nomination. I più votati, e dunque in nomination, sono Alex Belli, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. La persona meno votata, nella prossima puntata, sarà la prima candidata all’eliminazione.